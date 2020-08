Torrent sobre Guardiola: 'Al lado del mejor del mundo aprendes mucho'

Río de Janeiro, 3 ago (EFE).- El español Domènec Torrent, presentado este lunes como nuevo entrenador del Flamengo, afirmó que los diez años que pasó como ayudante de Josep Guardiola, considerado por él como el mejor técnico del mundo, le sirvieron para aprender y poder asumir ahora en propiedad a un club de 'porte mundial'.

'Fue muy importante en estos diez años estar juntos en el trabajo, porque cuando estás con el mejor del mundo aprendes mucho y tengo una filosofía muy similar a la de él', señaló Torrent en la teleconferencia de prensa en la que fue presentado como nuevo entrenador del popular equipo de Río de Janeiro.

Entre 2008 y 2018, Torrent estuvo con Guardiola en el Barcelona, el Bayern Múnich y el Manchester City, hasta que en 2018 aceptó asumir en propiedad al New York City de la liga estadounidense, equipo al que dejó a finales del año pasado y ahora acepta el reto de comandar al campeón brasileño y de la Copa Libertadores.

'Estoy muy convencido de que estoy listo para trabajar en cualquier equipo del mundo', aseveró Torrent, quien agradeció el consejo de Guardiola para aceptar la oferta del Flamengo, que antes había sondeado al portugués Carlos Carvalhal, del Río Ave, y al también español Fernando Hierro.

'Cuando él (Pep) supo el interés del Flamengo, me dijo que no dejara pasar esta oportunidad única y me animó a aceptar este gran reto', contó Torrent, quien manifestó que la escuela del 'fútbol ofensivo' de Guardiola estará presente en el andamiaje del equipo carioca.

'Para mí es más importante ganar 4-3 que 1-0, porque es muy importante para la hinchada. Que sean felices como lo son (los jugadores) en la cancha con un fútbol ofensivo y un fútbol ganador. Ésta es mi filosofía para ser un gran protagonista', subrayó el español.

Torrent arribó este lunes a Río de Janeiro en compañía de su ayudante de campo Jordi Guerrero y del analista de desempeño Jordi Gris, además del vicepresidente del equipo, Marcos Braz, y del director ejecutivo del club, Bruno Spindel, quienes habían viajado a Europa para contratar al sustituto del portugués Jorge Jesús.

TÉCNICO EXTRANJERO

El entrenador, quien sustituye al técnico portugués, Jorge Jesús comentó que el 'Flamengo puede usar mis conocimientos del fútbol europeo y puedo ayudar', pero reconoció que 'no es fácil para los técnicos extranjeros trabajar en otro país'.

'Respeto mucho a los técnicos brasileños que los hay muy buenos y son respetados fuera de aquí, pero en nuestro caso, de los europeos, podemos aportar mucho. No se trata de técnico extranjero o de técnico brasileño porque todos tenemos nuestras ideas. Nadie se tiene que sentir agredido por la presencia de un extranjero', opinó.

El ibérico puso como ejemplo el paso por Europa de Luiz Felipe Scolari, con la selección de Portugal y el Chelsea inglés, y de Vanderlei Luxemburgo, quien dirigió al Real Madrid.

'La diferencia del fútbol brasileño frente al europeo es la rapidez que se tiene en Europa, pero aquí hay mucha, mucha, calidad y los futbolistas brasileños están acostumbrados a jugar también con esa rapidez', citó como ejemplo.

El último campeón de la Liga brasileña debutará el domingo en el campeonato cuando enfrente en el Maracaná al Atlético Mineiro, del técnico argentino Jorge Sampaoli, en el inicio del torneo.

wgm/ass/car