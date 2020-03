Torres: 'No vamos a jugar, a Italia no viajamos. Está decidido'

Getafe (Madrid), 11 mar (EFE).- Ángel Torres, presidente del Getafe, afirmó este miércoles que ha decidido que su equipo no viajará a Italia para enfrentarse al Inter y dijo que no tiene ningún 'interés' en las consecuencias que pueda tener por parte de la UEFA.

El máximo mandatario del conjunto azulón atendió a los medios de comunicación en las puertas del Coliseum Alfonso Pérez y confirmó que su equipo no tiene la intención de desplazarse por motivos de salud.

'No vamos a jugar, a Italia no vamos a viajar, eso ya está decidido. He convocado una reunión a las 16:15 horas con los capitanes y el entrenador y contaré la decisión del club. La responsabilidad la tengo yo y creo que hago lo correcto', declaró.

El presidente del Getafe aseguró que la UEFA está 'esperando noticias' y señaló que a las 17:00 horas serán definitivas porque 'no hay más plazos'.

'Lo que está garantizado es que el Getafe no va a viajar a Italia. Que la UEFA decida. No nos la pueden asegurar (la seguridad). Hay un decreto, no pueden entrar vuelos de Italia. No vamos a cambiar nada. Allí tienen suspendida la Liga y no vamos a ir al foco. Lo primero es la salud', apuntó.

Asimismo, indicó que tiene el absoluto apoyo de su entrenador y reconoció que no le daría igual que le eliminaran por no viajar a Milan para enfrentarse al Inter.

'Yo quiero jugar, pero si no queda más remedio, por encima de todo está la salud de mis aficionados y de mis futbolistas. Es una decisión que tiene que tomar la UEFA. Nosotros creemos que no debemos ir', manifestó.

Para Torres, la solución sería disputar el encuentro en un campo neutral o que se aplace para disputarlo en otra fecha. 'Cualquiera de las dos decisiones, sin ningún problema', dijo.

Respecto a los partidos sin público de Liga, informó de que su club va a respetar el plazo de los dos partidos de Liga más el parón de selecciones y dejó claro que no hay que mezclar competiciones.

'No vamos a ir, tienen prohibida su Liga, no la están jugando. Nos agarramos a un decreto que sacó el Gobierno. Si vamos, no podremos volver. Lo lógico y lo sensato es defender al Ministerio de Sanidad. Nos gusta mucho el fútbol pero la salud es más importante y el Getafe lo va a respetar'.

Por último, reconoció que ha hablado con la UEFA sobre el desplazamiento del Roma a Sevilla e informó de que están en el aeropuerto esperando un certificado de regreso.

'No lo van a tener. El Gobierno no puede correr riesgos y jugar con esas cosas. Me figuro que tendrán que suspender el partido en Sevilla'. EFE