Torres y Casadei compañeros en el equipo de Sito Pons en MotoE 2022

Madrid, 26 oct (EFE).- El español Jordi Torres, doble campeón de la Copa del Mundo de MotoE, extiende su contrato con la escudería de Sito Pons hasta finales de 2022, en la que formará junto al italiano Mattia Casadei en su tercera temporada en la Copa del Mundo de motos eléctricas.

Torres cuenta en su palmarés deportivo, además de con los dos títulos mundiales ya mencionados, 2 victorias, 8 podios y 6 'pole positions' en 14 carreras disputadas. En el otro lado del taller estará Mattia Casadei, el joven piloto italiano, de 22 años, que afrontará su cuarta temporada en MotoE, en donde ha sumado 6 podios y esta última campaña ha terminado sexto en la clasificación general.

'Estoy muy contento de seguir con el Pons Racing en la Copa del Mundo de MotoE, en donde hemos conseguido ser campeones en 2020 y 2021, tanto con mis técnicos Sergi y Pere, como con mis mecánicos Ury y Pablo, pues con ellos me siento fuerte para luchar por un nuevo título de MotoE, una categoría que no deja de crecer y en la que me gustaría competir muchos años más', aseguró el doble campeón Jordi Torres.

Su nuevo compañero, el italiano Mattia Casadei, ha señalado que 'entrar en un equipo tan fuerte como este y con tanta historia siempre es bueno, siempre han tenido buenos pilotos, y son los actuales campeones de la categoría. Estoy seguro que me encontraré un equipo muy competitivo que permitirá crecer y mejorar mucho'. EFE

JLL/ea