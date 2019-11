Torres y Rengifo, el dúo de productores 'de oro' que va por seis Latin Grammy

Alejandro Rincón Moreno

Bogotá, 13 nov (EFE).- Los productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo pueden no tener tanta fama como sus clientes, pero en la industria musical este dúo de colombianos posee un toque de oro que, consumado con 'Despacito', ahora los acerca a seis Latin Grammy.

'Es muy emocionante, aunque no nos sentimos confiados en ninguna categoría', confesaron a Efe por teléfono estos dos ingenieros a pesar de contar con el respaldo de éxitos firmados junto a Juanes, Sebastián Yatra, Morat, Cali y El Dandee, Ximena Sariñana, Gloria Trevi, David Bisbal, Thalía, Demi Lovato o hasta Justin Bieber.

Torres y Rengifo optan por un gramófono en una de las categorías más relevantes de los galardones latinos, la de Productor del año, por su trabajo este año en una decena de álbumes, temas y sencillos como 'Ay Corazón' (Cali y El Dandee), 'Cobarde' (Sariñana), 'Fantasía' (Yatra) o La Plata (Juanes Ft. Lalo Ebratt).

A la buena noche que esperan vivir este jueves en Las Vegas (EE.UU.) suman también dos nominaciones en Grabación del año, otras dos en Álbum del año y otra por Canción del año por su trabajo como compositores de 'Un Año' de Sebastian Yatra y los mexicanos Reik.

Este es el tercer año consecutivo en el dúo está nominado, aunque ya ganaron un gramófono a la Grabación del año en el 2017 por su trabajo como productores e ingenieros de grabación en 'Despacito'.

Pregunta: ¿Cómo se inició este 'dúo de oro'? En YouTube su trabajo suma 10.000 millones de vistas...

Mauricio: Nosotros nos conocimos en Bogotá por ahí en el 2008, estábamos bastante chiquitos. Pero ya estábamos haciendo música. Andrés tocaba batería con bastantes personas en Bogotá y varios de ellos eran amigos míos, entonces ahí nos conocimos.

Un día empezamos a compartirnos tips de producción, así como a oír música, a mandarnos canciones. Hace cinco años, después de unos Grammy justamente, yo me fui para la casa de Andrés en Los Ángeles y produjimos una canción y vimos que la sinergia era 'supercool' y salió algo que no hubiéramos podido hacer ninguno de los dos solos.

P.-¿Han identificado cuál es la fórmula para convertir todo en un éxito?

Andrés: Yo sostendría que no existe una fórmula, porque a nosotros nos dicta lo que vamos a hacer la persona con la que estemos sentados. Nosotros estamos muy al servicio de los artistas.

Pero te diría que la clave es estar conectado con el gusto de la mayoría de la gente. No es que nosotros no sentemos y digamos vamos a seguir con números para construir una canción, no. No tiene nada de eso. Siempre comienza de la inspiración y siempre comienza de una idea del artista o de una canción de un artista, pero el gusto de nosotros es lo que cuidamos mucho.

P.-¿Cómo cambió 'Despacito' junto Luis Fonsi o el 'remix' de ese tema con Justin Bieber su carrera?

Andrés: Lo cambió todo. 'Despacito' cambió muchas cosas en el sentido de que cada vez que uno se sienta a producir una canción tenemos ahora la certeza de que puede llegar a muchas personas y que puede cambiar nuestra vida y la de un artista.

Tenemos una responsabilidad ahora cada vez que nos sentamos a hacer un trabajo. Después de vivir lo que hemos vivido con 'Despacito', nos dan más ganas de sentarnos a tratar de lograr eso, aunque posiblemente sea imposible. Eso está claro. Pero nos da muchas ganas de replicar ese sentimiento de la gente cantando las canciones a nivel mundial, de aportar a la carrera de un artista.

P.- Un oído que ahora los lleva a arrasar en los Latin Grammy. ¿Cómo lograron tantas nominaciones?

Mauricio: Fue una sorpresa gigante porque siento que este año también ha sido como recoger lo que hemos hecho durante los pasados tres años, a veces cuatro. Estamos aquí bastantes años después con muchas nominaciones y muy felices de todo lo que ha pasado con un 'hobby' que ahora nos está cumpliendo muchísimos sueños.

P.-¿Cómo ven la polémica en estos premios de la poca participación del reguetón, que ustedes conocen demasiado bien?

Mauricio: Es muy difícil que siempre todo el mundo esté contento en cosas tan subjetivas como los Grammy. Es verdad que es baja la participación este año, pero también es verdad que hay que pensar en educar mucho a la gente a votar a hacer parte de loa Grammy a meterse en la Academia.

P.-¿A qué atribuyen el bueno momento que vive Colombia en la 20 edición de estos Grammy? Una decena de compatriotas están nominados.

Mauricio: Yo creo que Colombia desde siempre ha tenido muchísimo talento, lo que pasa es que estaba represado por realidades políticas diferentes que ahora ya están venido cambiando.

En Colombia sitios como Medellín han sido muy importantes para irrespetar un poco la forma en la que se venía haciendo, por ejemplo, reguetón en Puerto Rico y eso fue lo que hizo que se generara una forma diferente de hacerlo que está gustando tanto en todo el mundo. Y aquí estamos.

P.-¿Qué nuevos proyectos les esperan?

Andrés: Con noches como estas y con empujones como esta cantidad de nominaciones estamos trabajando mucho más duro que nunca. Estamos precisamente en Bogotá con un artista nuevo que se llama Pablo Arévalo, que está bacanísimo y que sentimos que va a estar muy fuerte este año que viene. Vamos a sacar también una canción con Fonseca, que se llama 'Vas a encontrarme'.EFE