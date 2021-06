Toto Wolff: Quedan 15 carreras y será para el que menos errores cometa

Spielberg (Austria), 25 jun (EFE).- El austriaco Torger Cristian 'Toto' Wolff, jefe de equipo de Mercedes, cuya hegemonía en la Fórmuula Uno está siendo cuestionada por Red Bull y el holandés Max Verstappen, líder del Mundial, declaró este viernes en el circuito de Spielberg (Austria) que 'quedan 15 carreras' y que todo se decidirá a favor 'del que menos errores cometa'.

'Me imagino que la cosa fluctuará de un lado a otro a lo largo del año; quedan quince carreras y el campeonato se decidirá a favor del que menos errores cometa', opinó Toto Wolff acerca de un campeonato en el que Verstappen aventaja en doce puntos al siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes); y Red Bull en 37 a la escudería que él dirige.

'Es bueno para el deporte que haya esta lucha. Por primera vez en mucho tiempo tenemos una rivalidad importante con otra escudería y eso es bueno para todos; suben las audiencias y es algo positivo en todos los aspectos', dijo el jefe de Mercedes -que festejó siete dobletes los pasados siete años, con títulos de pilotos y constructores- este viernes en el Red Bull Ring, sede de la octava prueba del año, el Gran Premio de Estiria.

'Antes teníamos casi siempre una pugna (por el título) entre nuestros dos pilotos; ahora el rival es de otro equipo y se trata de un gran piloto', apuntó el directivo vienés, que advirtió, no obstante, que sigue viendo 'muy hambriento' a Hamilton.

'Es una situación nueva para él; pero lo bueno con un buen ánimo y un enfoque muy positivo', declaró Toto Wolff acerca del capitán de su equipo, que ganó seis de sus siete títulos con Mercedes.

El austriaco opinó que es 'más fácil' gestionar una 'batalla interna' de dos pilotos dentro de un mismo equipo, 'porque ambos tienen el mismo coche'.

'Contra otro equipo no sabes lo que hay; las cosas cambian y la información que manejas es imperfecta', comentó el austriaco, que no eludió hablar sobre la predilección de Hamilton por el finlandés Valtteri Bottas para que, si se confirma la renovación del heptacampeón inglés, éste siga siendo su compañero, en lugar de otro británico, George Russell (Willliams): la otra opción que se baraja.

'Lewis (Hamilton) nos pregunta cosas y nosotros, por supuesto, siempre valoramos sus opiniones, eso está claro. A mí me gusta que todo sea transparente, también con Valtteri (Bottas) y con George (Russell). No me gustan las agendas ocultas, pero tenemos que analizar todo y después tomaremos las decisiones oportunas', indicó Toto Wolff este jueves en Austria. EFE