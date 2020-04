Totti busca al 'nuevo Totti' con dos agencias de representación de jugadores

Andrea Montolivo

Roma, 5 abr (EFE).- El exjugador italiano Francesco Totti, eterno capitán del Roma, fundó recientemente dos agencias de representación de futbolistas en las que se ocupará personalmente de captar talentos y ayudarles en su trayectoria futbolística, con un objetivo claro: encontrar al 'nuevo Totti'.

Tras escribir páginas indelebles de la historia del Roma, con 786 partidos y 25 temporadas vividas únicamente con la camiseta 'giallorossa', Totti se retiró del fútbol en 2017 y decidió este año lanzarse a por un nuevo ilusionante desafío con dos agencias de representación, la 'CT10' y la 'IT Scouting'.

'Mi voluntad es encontrar a otro 'Totti', otro jugador de este nivel. Voy a buscar en Europa y en el mundo. Trataré de hacer crecer de la mejor forma los jóvenes talentos que encuentre. Ya encontré algún jugador joven de talento y le creceré como siempre quise crecer yo', aseguró este viernes Totti al comentar sus nuevas agencias.

'Quiero que mis jugadores crezcan y tengan un camino distinto con respecto a los demás. Lo lograré. Cuando me pongo un objetivo, siempre tengo la determinación necesaria para alcanzarlo', prometió.

El excapitán romanista admitió repetidamente que su retirada del mundo del fútbol, con 40 años, fue particularmente dolorosa para él. Sentía que todavía podía aportar mucho a este deporte, pero, pese a tener varias ofertas de clubes americanos, árabes y también italianos, decidió rechazarlas para quedarse fiel al sueño de toda su vida: jugar solo por el club de su ciudad.

Un sueño que convirtió en realidad, pues el 28 de mayo de 2017 anunció su retirada del fútbol con un emotivo evento organizado en el estadio Olímpico romano después de un Roma-Génova correspondiente a la última jornada de esa Serie A.

Su amor para el club capitalino le convenció a aceptar, pocos meses después, un cargo de directivo en el área deportiva, con el deseo de prolongar su idilio romanista. Sin embargo, fue una experiencia que menos de dos años, con Totti que anunció el pasado verano su adiós al club entre polémicas por verse 'negar todo tipo de poder de decisión'.

'Dimito como directivo del Roma. Consideradas las condiciones, creo que es algo necesario y correcto. Nunca he tenido la posibilidad de actuar de forma efectiva en el área deportiva. Se me prometieron muchas cosas, pero ninguna ha sido mantenida. Luego pasa el tiempo, razoné y entendí que no quería seguir a disposición de personas que nunca me han querido en ese rol', fueron las tajantes declaraciones de Totti en su rueda de prensa de despedida.

Pero el fútbol lo representa todo en la vida de Totti y el excapitán del Roma, tras unos meses de reflexión, decidió fundar sus propias agencias de representación de futbolistas para acompañar a los jóvenes talentos en su trayectoria deportiva.

Anunció recientemente la fundación de la CT10, sociedad que comparte con el representante romano Giovanni Demontis, y la IT Scouting, que tiene al propio Totti como único representante y gestor.

El objetivo es cuidar al futbolista a 360 grados, garantizándole la posibilidad de perseguir sus reales objetivos y proporcionándole protección psicológica y legal.

Y es que Totti siempre se lució en su carrera de futbolista por unos profundos valores de compromiso con el club de su ciudad, del que es aficionado y que siempre puso por delante de los intereses económicos y deportivos.

No es un secreto que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le entregara una propuesta millonaria para ficharle a principios de los años 2000, pero Totti, aunque con sufrimiento, decidió rechazarla para quedarse fiel al club de su vida.

'El presidente del Madrid, Florentino, quiso mi camiseta con una dedicatoria distinta con respecto a las dedicatorias normales. Me pidió que escribiera que soy 'el único que jugador que me ha dicho que no a fichar por el Madrid'', contaba Totti al repasar esos momentos.

Hasta este momento, a la espera de las confirmaciones oficiales, en Italia aseguran que Totti está trabajando para cuidar los intereses de algunos de los jóvenes talentos más brillantes del fútbol italiano, como el delantero del Inter Salvatore Esposito o el extremo del Fiorentina, Federico Chiesa. EFE