Trae Young: 'Los Hawks podemos llegar tan lejos como queramos'

Redacción deportes, 23 jun (EFE).- El base Trae Young, que volvió a ser clave para la victoria de los Atlanta Hawks ante los Milwaukee Bucks por 113-116 en el primer partido de la final de la Conferencia Este, declaró tras el partido del miércoles que su equipo no tiene límite excepto la final de la NBA.

Young fue el máximo anotador del partido con la cifra récord de 48 puntos, 25 puntos más que los materializados por el segundo encestador de los Hawks, además de conseguir 7 rebotes, 11 asistencias y 1 robo de balón.

Tras el partido, Young declaró a los medios de comunicación que los Hawks 'no tienen techo'.

'Es algo que me preguntaban mucho al principio de la temporada y ya decía que no creía que tuviésemos ningún límite. Podemos llegar tan lejos como queramos. No tenemos ningún límite a menos que sean las finales. Creo en este equipo y todos creemos en los unos a los otros', explicó Young.

'Este es mi equipo favorito de todos los que he formado parte. Es un grupo especial, es único', añadió el base de 22 años.

Young justificó el movimiento de hombros con el que precedió un triple en el tercer triple y que algunos interpretaron como una mofa ante los jugadores de los Bucks.

El base quitó importancia al gesto y dijo que 'tenía mucho tiempo y estaba un poco cansado así que tuve un segundo para respirar profundamente y anotar el triple'.

Young también declaró que la clave de los Hawks es la 'atención a los detalles'.

'Hemos estado muy enfocados en prepararnos ante nuestros contrincantes. Desde el inicio del partido se puede ver nuestra atención a los detalles', terminó señalando. EFE