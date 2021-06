'Transformers' viajará a Perú en la cinta protagonizada por Anthony Ramos

Los Ángeles (EE.UU.), 22 jun (EFE).- Perú será uno de los escenarios principales de 'Transformers: Rise of the Beasts', la nueva cinta de esta exitosa saga de ciencia-ficción que contará como protagonista con el actor latino Anthony Ramos junto a la actriz Dominique Fishback.

El estudio Paramount organizó este martes un evento virtual para un pequeño grupo de medios, entre ellos Efe, en el que desveló algunos detalles de esta película.

Así, el productor Lorenzo di Bonaventura y el director Steven Caple Jr. contaron que 'Transformers: Rise of the Beasts', cuyo estreno está previsto para el 24 de junio de 2022, se rodará en lugares emblemáticos de Perú como Machu Picchu o Cuzco.

Caple Jr. aseguró que Machu Picchu es 'un lugar muy mágico' y señaló que están haciendo todo lo posible para poder trabajar en un sitio tan complicado para un rodaje como ese.

'No creo que se haya hecho antes ahí una película del tamaño de 'Transformers: Rise of the Beasts', indicó el cineasta, quien agradeció que las autoridades peruanas les hayan abierto las puertas para rodar en Machu Picchu.

Por su parte, Di Bonaventura, que se mostró orgulloso de poder llevar a los cines la cultura y la historia de Perú, explicó que pasarán 'entre cinco y seis semanas' rodando en el país andino y que la cinta enseñará también la 'espectacular' ciudad de Cuzco.

Además de Perú, 'Transformers: Rise of the Beasts' estará también ambientada en Nueva York.

Tras la inspiración ochentera de 'Bumblebee' (2018), la última película de 'Transformers' hasta la fecha, esta nueva cinta se situará cronológicamente en los años 90.

'Transformers: Rise of the Beasts' supondrá el debut en la saga del actor Anthony Ramos, que acaba de estrenar 'In the Heights' (2021) y que formó parte del musical 'Hamilton' de Lin-Manuel Miranda.

El intérprete latino anunció que su personaje en 'Transformers' se llama Noah y contó que es un exmilitar experto en electrónica que acaba de regresar a Nueva York.

'Lo que más le preocupa es cuidar de su casa y de su familia', afirmó Ramos sobre un papel que, en su opinión, destaca por su 'tenacidad' y su 'corazón'.

Junto a Ramos, uno de los hispanos con más futuro en Hollywood, aparecerá la afroamericana Dominique Fishback, quien también ha llamado la atención de la industria cinematográfica tras su participación en la serie 'The Deuce' (2017-2019) y en la película 'Judas and the Black Messiah' (2021).

Respecto a los protagonistas no humanos de 'Transformers: Rise of the Beasts', los Autobots, con Optimus Prime al frente, lidiarán en esta cinta con nuevas incorporaciones a la saga cinematográfica de 'Transformers' como los Maximals, los Predacons y los Terrorcons.

La saga de 'Transformers', impulsada por el siempre espectacular director Michael Bay y que ya cuenta con seis películas en su haber, ha recaudado en todo el mundo alrededor de 5.000 millones de dólares. EFE