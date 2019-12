Transmiten en TV el vídeo que los Patriots grabaron de los Bengals

Nueva York (EE.UU.), 15 dic (EFE).- El vídeo que los Patriots de Nueva Inglaterra grabó a través de un camarógrafo independiente de la línea lateral de los Bengals de Cincinnati la semana pasada, fue transmitido por televisión este domingo.

Fox Sports transmitió las imágenes de la línea lateral de los Bengals filmada la semana pasada por un camarógrafo contratado por los Patriots.

La grabación abrió una investigación de parte de la NFL.

Esta tarde, los Patriots derrotaron 34-13 a los Bengals y consiguieron un boleto a la postemporada.

En las imágenes, se escucha a un miembro de la seguridad de los Benglas interrogando al productor a tiempo completo de los Patriots mientras la cámara muestra la línea lateral de Cincinnati.

Los Patriots reconocieron que su equipo de producción filmó inapropiadamente el campo y el banquillo durante el partido de los Bengals el 8 de diciembre contra los Browns de Cleveland y aceptaron toda la responsabilidad.

El equipo recibió credenciales de los Browns para filmar un vídeo de una serie de los Patriots llamada 'Do Your Job', pero los Patriots no informaron a los Bengals ni a la NFL, y dijeron que se trató de 'un descuido involuntario'.

En el vídeo, el miembro de seguridad de los Bengals preguntó si la filmación era para mostrar el trabajo de un explorador. Cuando se le dijo que sí, el elemento de seguridad de los Bengals dijo: '¡Vamos, muchachos! No veo al explorador en el vídeo'.

El empleado de los Patriots respondió que estaban 'tratando de obtener una perspectiva de campo'.

El elemento de seguridad de los Bengals luego señaló que las imágenes eran de la línea lateral de los Bengals y 'no del campo', y el empleado de los Patriots se ofreció a eliminar las imágenes. Dijo que no sabía que no tenía permitido grabar la línea y se disculpó.

El personal de seguridad de Bengals preguntó: '¿Cómo no sabías que no se permitía filmar la banda?' El empleado de los Patriots respondió: 'Pero puedo eliminar la imagen'. El miembro de seguridad de los Bengalíes se rió y dijo: 'El daño ya está hecho, amigo'.

El vídeo termina cuando el empleado de los Patriots nuevamente dice que puede borrar la grabación y diciendo que una vez que se borra 'no hay forma de recuperar lo grabado'.

En una declaración, David Mondillo, productor supervisor de Kraft Sports and Entertainment, dijo que él y su equipo obtuvieron permiso y credenciales para su rodaje.

A través de un comunicado indicó que 'el 8 de diciembre estuve haciendo lo que he hecho durante más de 18 años: trabajar para producir contenido de alta calidad que cuente historias únicas y detrás de escena de personas, jugadores y la organización'.

Agregó que 'Nunca se me ocurrió que mis acciones y las acciones de mi equipo serían mal interpretadas'.

En ese mismo texto Mondillo detalló lo que sucedió ese día. Indicó que 'Fuimos a la sala de prensa y configuramos nuestra cámara para obtener las imágenes que necesitábamos. Entrevistamos y grabamos al explorador de los Patriots sentado en una silla, observando la acción y lo recorrimos de un lado a otro de lo que estaba viendo al margen'.

Agrega que 'tomamos imágenes del campo ya que la intención era mostrar lo que él estaba mirando cuando veía a través de sus binoculares durante el partido'.

Dice que 'en ese momento, fui al baño y cuando regresé, mi camarógrafo me dijo que dejara de grabar por indicaciones de alguien de la NFL, a quien se le unieron otros dos de la organización de los Bengals y una persona adicional de seguridad de la NFL'.

En el texto indica que 'dejamos de grabar inmediatamente cuando se me pidió que lo hiciera y cooperamos completamente. Tuvimos un intercambio detallado sobre quiénes éramos y por qué estábamos allí y qué querían que hiciéramos'.

Aclaró que 'le di la tarjeta Sony SXS a la seguridad de la NFL y cumplimos con su solicitud, guardamos todo y fui a casa. No tenía intención de proporcionar imágenes a las operaciones de fútbol, no proporcioné ninguna imagen y nunca me pidieron que lo hiciera'.

Por su parte, Roger Goodell, comisionado de la NFL, dijo el miércoles en las reuniones de la liga en Irving (Texas) que la NFL no hará ningún juicio hasta que se complete una investigación.

En 2007, los Patriots fueron multados con 250.000 dólares y perdieron una selección de primera ronda por violar las reglas de la NFL contra el uso de vídeo para robar las señales de los Jets de Nueva York en un escándalo denominado 'Spygate'. El entrenador en jefe Bill Belichick también fue multado con 500.000. EFE