$!Tras anulársele la prisión, Lula dice estar dispuesto a competir con Bolsonaro

El exmandatario brasileño señaló que, antes de valorar su participación en un nuevo proceso electoral, deberá 'hablar mucho con las demás fuerzas políticas del centro y de la izquierda', en un proceso similar al que realizó Alberto Fernández para obtener la presidencia argentina.

No obstante, Lula reconoció que no tiene que ser él el candidato progresista: 'Yo tengo 75 años, yo me considero que tengo una buena salud, estoy bien físicamente, pero no tengo que ser yo obligatoriamente, podemos escoger a alguien que pueda representar los intereses progresistas del país', precisó.

'Yo nunca pensé que fuéramos a tener en Brasil un presidente de la república fascista y genocida, que es el mayor responsable de la pandemia', dijo en referencia a la gestión de Bolsonaro sobre la covid-19, que ha situado a esa nación como una de las más golpeadas del mundo por el virus.

Bolsonaro 'solo piensa en los militares y, por eso, yo creo que la democracia va a volver y espero participar en ese proceso que le devolverá a Brasil la esperanza y la alegría', agregó el exmandatario.EFE