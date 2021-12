Tras ganar la Supercopa paraguaya, Roque Santa Cruz dice adiós al Olimpia

Asunción, 12 dic (EFE).- El veterano delantero paraguayo Roque Santa Cruz anunció este domingo, tras conquistar con el Olimpia la Supercopa de su país, que deja el equipo asunceno, aunque no se retira del fútbol.

“Seguiré jugando, pero este fue mi último partido en Olimpia. Ya tengo decidido. Hay ciclos que se terminan. Hoy ha terminado uno para mí', comentó el exinternacional paraguayo, de 40 años, en declaraciones a Tigo Sports tras el encuentro que el Olimpia venció por 1-3 a su tradicional rival, Cerro Porteño.

Sin querer argumentar ningún motivo para su adiós del 'Decano', Santa Cruz dijo: 'Lo que pasa dentro del club, se queda dentro. No voy a ventilar nada. La situación es difícil. Son ciclos que se terminan. Estoy muy orgulloso por este final. No es culpa de nadie. Estoy muy agradecido a Dios por todo lo que me ha dado'.

El jugador, de exitosa carrera en el Bayern Múnich, donde además de torneos locales, ganó una Liga de Campeones y una Copa Intercontinental en 2001, regresó en 2016 al Olimpia, del que salió en 1999 para afrontar en Europa la mayor parte de su vida profesional.

El delantero, que anotó el primer gol de la final disputada este domingo, jugó ocho temporadas en el equipo germano (1999-2007), del que salió hacia Inglaterra, donde militó cuatro campañas entre el Blackburn Rovers y el Manchester City.

En 2011 recaló en el Betis, donde jugó un año, antes de pasar al Málaga también español (2012-2014).

Además, en la campaña 2015-2016 vistió la camiseta del Cruz Azul mexicano.

Santa Cruz deja el 'Decano' después de 235 partidos, 10 títulos logrados en sus dos etapas en el club y como segundo máximo goleador histórico, con 91 tantos, por detrás de Mauro Caballero. EFE

