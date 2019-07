$!Tras polémico chat, Cámara de Representantes declina destituir al gobernador de Puerto Rico

El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, anunció este domingo que esa entidad legislativa no pondrá en marcha un proceso encaminado a la destitución del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, por su participación en el chat de miembros del Ejecutivo.

Méndez, tras mantener una reunión con los legisladores del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) para abordar la crisis del chat, explicó que esa iniciativa no puede ponerse en marcha porque la Constitución de Puerto Rico establece en qué circunstancias es posible, que no se cumplen en este caso, según su opinión.

Dijo que no se iniciaría un proceso para destituir a Rosselló “a no ser que se cumplan elementos que están en la Constitución, que no se cumplen” en el caso del chat.

El motivo de esta crisis institucional sin precedentes en Puerto Rico es la filtración, el sábado, de las casi 900 páginas de un chat de la aplicación de mensajería de Telegram que ha causado perplejidad en toda la sociedad, pero también entre las instituciones controladas por el PNP.

Las 889 páginas del chat de miembros del Ejecutivo, que han sido divulgadas por medios de la isla tras ser filtradas al Centro de Periodismo Investigativo, destacan por utilizar un lenguaje soez, en especial contra las mujeres, además de incluir expresiones homofóbicas.

Lea también: Piden ante residencia de gobernador de Puerto Rico dimita ante escándalo

Gobernador de Puerto Rico prescinde de sus colaboradores del polémico chat

El chat revela además cómo se ponían en marcha procesos a través de las redes sociales contra quienes no estaban alineados con la política del Ejecutivo de Ricardo Rosselló.

Méndez reconoció que en el chat “hay cosas que aparentan la posible comisión de delitos”, pero dejó claro que la Cámara de Representantes no es la entidad que debe abordar ese asunto, si no el Departamento de Justicia de Puerto Rico.

Respecto a su posición frente al gobernador, sostuvo que se le ha retirado la confianza como candidato del PNP de cara a la reelección en los comicios de 2020, pero que, de momento, se mantiene respecto a su rol de jefe del Ejecutivo.

“Que haga un acto de introspección y se tome su tiempo”, indicó sobre el gobernador, tras matizar que espera que Rosselló “presente su decisión” para, entonces, actuar en consecuencia.

Méndez sostuvo que le quieren dar un tiempo al gobernador para que medite sobre su futuro, aunque reconoció que tiene conocimiento de que “se va a mantener en el cargo”.

Respecto al rol de Rosselló como presidente del PNP, indicó que igualmente retirarle esa confianza “lleva tiempo” y que además hay que seguir unos determinados cauces.

También se pronunció sobre el nombramiento del futuro secretario de Estado, el segundo rango en el escalafón del Ejecutivo tras el gobernador y quien le sustituye en ausencia, ahora vacante tras la dimisión de Luis Rivera Marín por el chat.

Méndez dijo que se trata de un puesto clave una vez que no es claro el futuro del actual gobernador, después de indicar que quiere concertar con el jefe del Ejecutivo y el Senado un nombre de consenso.

Roselló reacciona

El Ejecutivo puertorriqueño informó a través de un comunicado de que Rosselló continuó durante toda la jornada realizando reuniones con miembros de su equipo de trabajo y jefes de agencia, al tiempo que adelantó el esfuerzo de reestructuración gubernamental que anticipó hace unos días, que será anunciado próximamente.

“No se renuncia al trabajo iniciado, y hoy más que nunca mucha gente cuenta con mi compromiso para ello. Mañana y durante toda la semana continuaremos las reuniones de trabajo para asegurarme de que el equipo cuenta con el compromiso que les he exigido y que me han manifestado para continuar en esta gestión”, agregó Rosselló para dejar claro que se mantiene en el cargo, por lo menos de momento.

Cientos de manifestantes se congregaron durante todo el día a las puertas de la residencia oficial del gobernador para exigir su dimisión, lo que dio lugar a momentos de tensión, aunque no se produjeron enfrentamientos.