$!Treinta años después, el muro sigue ahí

RENTA, DESEMPLEO, POBLACIÓN

Kronach, el distrito bávaro al sur de la frontera, en la antigua Alemania occidental, disfruta de una renta per cápita por encima de los 31.000 euros, según la Oficina Federal de Estadística (Destatis). Su vecino del norte, el distrito de Saalefeld-Rudolstadt, de la extinta República Democrática (RDA), tiene una renta per cápita que no alcanza los 24.000 euros. Más de 7.000 euros en apenas unos metros.

La frontera puede verse en otros indicadores socioeconómicos. La tasa de desempleo en Turingia el pasado agosto era del 5,3 % (y en los cinco ‘Länder’ de la Alemania del este menos Berlín, del 6,4 %), cuando en Baviera era del 2,9 % (y la media del oeste estaba en el 4,8 %). También es evidente en la demografía. La edad media entre los bávaros es de 43,6 (con datos de Destatis de 2016), por ser uno de los estados más dinámicos y ricos; mientras que la de Turingia era 47,0 años, la segunda más elevada tras Sajonia-Anhalt, otra antigua región de la RDA.

Ésta es la regla, no la excepción. El último informe anual sobre el Estado de la Unión Alemana, presentado a finales de septiembre, reconoce que en la actualidad el poder adquisitivo del este supone un 75 % del de la Alemania occidental y que los salarios brutos y la renta disponible equivalen al 85 % del de la otra mitad del país. Pero el documento prefiere poner el acento en la significativa mejora que ha experimentado el cuadro macroeconómico de toda la región en las últimas tres décadas. En 1990 el poder adquisitivo en la RDA era un 43 % del de la RFA.

‘Si miramos cuál era la situación en Alemania y en Europa hace 30 años, podemos decir que la reunificación fue un golpe de suerte en nuestra historia alemana’, aseguró al presentar este estudio el comisionado del Gobierno alemán para los nuevos estados federados, Christian Hirte, cristianodemócrata de 43 años que pasó sus primeros 13 en la RDA. ‘Casi nadie podía imaginarse entonces lo rápido que podía llevarse a cabo la reunificación y lo que hemos conseguido en los últimos 30 años’, agregó.

Miles de millones de euros -muchos de ellos del impuesto de solidaridad que se instauró en los 90 y se desmantelará para una inmensa mayoría en 2021- fluyeron al este, donde se levantaron bloques de viviendas y fábricas, donde se renovaron y revitalizaron centros urbanos e infraestructuras públicas, de colegios y hospitales a conexiones de alta velocidad para internet, pasando por carreteras y vías de ferrocarril. Aunque las mejoras no llegaron a todos por igual. Ni igualaron el este al resto del país.

Para Hirte, se puede hablar en conjunto de un saldo ‘positivo’ y de unas condiciones económicas que ‘han mejorado dramáticamente’: ‘Si analizamos hoy la situación en términos generales podemos mirar con gran orgullo y satisfacción a lo que ha sucedido en los últimos 30 años en los nuevos estados federados’.

En ‘muchos casos’, justifica el comisionado, las causas de que el este de Alemania esté aún económicamente rezagado tiene que ver con ‘errores’ políticos ‘previos a 1989’, en relación a las medidas del gobierno comunista. Cuando cayó el muro, asegura, ‘la RDA estaba agotada no sólo en términos económicos y financieros, sino también ecológicos, políticos y morales’.

Su visión está muy extendida en Alemania. Pero no es la única. Sectores políticos -en los extremos del espectro ideológico- y muchos ciudadanos del este critican también cómo se llevó a cabo la reunificación, tanto política como económicamente, porque a su juicio se arrasó con todo lo que había significado la RDA -porque las connotaciones de la dictadura lo impregnaban todo- sin tener en cuenta su significado o su valor. Muchos perdieron por el camino sus referentes sociales y culturales y han caído en la ‘Ostalgie’, un acrónimo que combina las palabras ‘este’ y ‘nostalgia’ y cuya veta más amable han explotado con éxito películas como ‘Goodbye, Lenin’.