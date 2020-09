Tribunal La Haya no investigará el ataque a la flotilla de Gaza en 2010

La Haya, 16 sep (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya rechazó este miércoles investigar el ataque de Israel a la flotilla de Gaza ocurrido en mayo de 2010, en el que murieron diez ciudadanos turcos y cuyo barco principal era el 'Mavi Marmara'.

La fiscal general, Fatou Bensouda, había alegado en dos ocasiones --en noviembre de 2014 y en diciembre de 2019-- que el ataque a la flotilla no tenía la gravedad suficiente como para ser tratado por la CPI y, ante la sala de apelaciones del tribunal que le ordenó revisar el asunto, reafirmó su independencia para dar carpetazo al asunto.

Una sala de cuestiones preliminares, formada por tres jueces, lamentó hoy la posición de la Fiscalía y dijo por escrito que Bensouda 'ha cometido nuevos errores' en su evaluación sobre la gravedad de los supuestos crímenes.

Sin embargo, los mismos magistrados ordenaron no abrir la investigación argumentando que la sala de cuestiones preliminares que exigió la revisión 'no estableció con suficiente claridad la distribución exacta de prerrogativas entre la Fiscalía' y la propia sala; es decir, que los jueces no tenían la potestad de obligar a Bensouda a comenzar las pesquisas.

La flotilla de Gaza, también llamada 'flotilla de la libertad', llevaba en mayo de 2010 unas 10.000 toneladas de ayuda a Palestina y estaba formada por seis barcos con 750 personas a bordo, pero Israel le prohibió adentrarse en las aguas de la Franja.

El asalto a su barco principal, el 'Mavi Marmara', bajo bandera de Comores, terminó con la muerte de diez ciudadanos turcos. El ataque fue condenado por la comunidad internacional, incluida la ONU y la Unión Europea.

El Gobierno de Israel lamentó las muertes, aunque aseguró que las intenciones de la flotilla eran 'ilegales' y que sus dirigentes desoyeron las advertencias hechas por el Ejército para que abandonara su intención de llegar hasta Gaza.

En mayo de 2013, Comores remitió el caso a la CPI y la Fiscalía abrió un examen preliminar. Un año después, Bensouda concluyó que los delitos no tenían la gravedad suficiente para ser tratados en el tribunal internacional, decisión que originó un tira y afloja entre su oficina y los jueces.

Comores, o la Unión de Comoras, un pequeño Estado africano de mayoría musulmana, tiene la posibilidad de presentar una solicitud para apelar la decisión tomada hoy por la CPI, explicó a Efe una fuente del tribunal. EFE