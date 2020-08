Tribunal, sin pruebas de participación de Siria o Hizbulá en asesinato Hariri

Leidschendam (Países Bajos), 18 ago (EFE).- El Tribunal Especial para el Líbano (TEL) aseguró este martes que 'no recibió ninguna prueba de la participación directa' del Gobierno de Siria o de algún dirigente del grupo chií libanés Hizbulá en el atentado terrorista que se cobró la vida del ex primer ministro libanés Rafic Hariri.

Durante la lectura de la sentencia por el asesinato de Hariri hace 15 años en Beirut, que aún no ha sido pronunciada, el juez presidente de la sala, David Re, dijo que 'Siria y Hizbulá pueden haber tenido motivaciones' políticas en la muerte del ex primer ministro pero que, desde que la Corte abrió sus puertas en 2009, no recibió ninguna evidencia que pruebe su participación.

El tribunal, que anunciará su veredicto a lo largo de este martes, juzga el ataque en el que murieron Hariri y otras 21 personas el 14 de febrero de 2005 y en el que hubo también 231 heridos.

Los cuatro sospechosos son Salim Jamil Ayyash, Hassan Habib Merhi, Hussein Hassan Oneissi y Assad Hassan Sabra, todos responsables 'secundarios' que supuestamente ayudaron a organizar y preparar los atentados, aunque ninguno estaba en la cadena de mando y no hay nadie acusado de ser el autor intelectual.

Un joven palestino de 22 años se presentó tras el atentado, en un mensaje de vídeo grabado, como Ahmad Abu Adass, y explicó que se había inmolado en un camión que contenía al menos una tonelada de explosivos en el centro de Beirut.

Lo hizo, dijo, en nombre de una organización fundamentalista denominada 'Victoria y Yihad en la Gran Siria', totalmente desconocida.

No se espera que hoy se anuncie la pena que tendrían que cumplir los acusados, de ser declarados culpables, aunque sí se conocerá el nivel de su participación en la preparación del atentado terrorista. EFE