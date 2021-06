Trinidad y Tobago abrirá sus fronteras el 17 de julio para vacunados

San Juan, 27 jun (EFE).- El gobierno de Trinidad y Tobago anunció este domingo una reapertura de sus fronteras el próximo 17 de julio, pero advirtió que los extranjeros que no estén vacunados no podrán entrar en el país caribeño.

El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, informó en un mensaje al país de la reapertura del Aeropuerto Internacional de Piarco a los vuelos internacionales, aunque matizó que quienes quieran entrar al territorio caribeño deberán estar vacunados.

'Los no nacionales de Trinidad y Tobago que no estén vacunados contra la covid-19 no podrán entrar a Trinidad y Tobago', subrayó.

Rowley aseguró que quienes lleguen a Trinidad y Tobago sin estar vacunados tendrán, no obstante, la posibilidad de permanecer en cuarentena supervisada por el Estado durante 14 días.

Dijo que las instalaciones de cuarentena supervisadas por el Estado serían ciertos hoteles aprobados por las autoridades.

Indicó que a los niños que no están vacunados se les permitirá ingresar al país una vez que estén acompañados por sus padres vacunados.

'La vacunación no significa el fin de la respuesta a la covid-19', dijo.

Rowley subrayó que también hay planes junto a otros países de la Comunidad del Caribe (Caricom) para implementar un sistema de digitalización en el que las personas que deseen viajar puedan proporcionar su información personal según se solicite a través de una aplicación.

'Este sistema ya está implementado en algunos países caribeños. Usaremos el mismo sistema y, por lo tanto, debería funcionar con relativa fluidez y será implementado para poder ponerlo en funcionamiento en dos semanas', agregó Rowley.

Por otro lado, Rowley señaló respecto a la economía que el gobierno ha tomado la decisión de retrasar la reapertura del sector de la construcción a pesar de que el programa de vacunación ha ido bien para los trabajadores de ese gremio.

El gobierno también reveló que estaba satisfecho con el programa nacional de vacunación en curso e instó a las personas a aceptar las vacunas para permitir una mayor reapertura del país.

Se espera que Trinidad y Tobago reciba 4.000 dosis de vacunas provenientes de San Vicente y las Granadinas en los pocos días para ayudar en el proceso de inmunización. EFE