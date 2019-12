Trippier: 'Fue una buena parada del portero, lo importante es que ganamos'

Madrid, 11 dic (EFE).- El lateral inglés del Atlético de Madrid Kieran Trippier admitió que en el penalti que falló en el primer minuto del partido contra el Lokomotiv fue 'una buena parada' del portero ruso Anton Kochenkov y se mostró satisfecho del triunfo del equipo rojiblanco (2-0) y la clasificación a octavos de final.

'Tenemos una lista (de lanzadores), ensayamos penaltis dos veces a la semana, estaba confiado. Fue una buena parada, luego me dijeron que estaba adelantado sobre la línea, pero lo importante es que ganó el equipo', explicó el lateral tras la victoria en el estadio Wanda Metropolitano.

Trippier pidió 'darle crédito al portero' por la parada y dijo que es 'irrelevante' que estuviera adelantado sobre la línea. 'Yo pensaba que íbamos a ganar de todas formas, hicimos un buen partido y lo importante es la clasificación', añadió.

Respecto al segundo penalti, anotado por el portugués Joao Félix, el lateral dijo que el joven punta de 20 años 'pidió el penalti'.

'Sabemos que tenemos varios tiradores en el equipo. Estoy encantado de que haya hecho gol hoy, también Felipe. Lo importante es cómo estuvo hoy el equipo defensiva y ofensivamente', declaró.

Entre los posibles rivales de octavos de final hay dos equipos ingleses, el Liverpool y el Manchester City. 'No nos importa, sean Liverpool o City, si te fijas todo los equipos que nos pueden tocar son equipos con calidad, no podemos elegir, veremos quien nos toca y esperemos pasar a la siguiente ronda. No me preocupa tener un rival inglés', finalizó. EFE

1011340