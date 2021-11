Trippier: 'No vamos a por un empate, queremos ganar'

Majadahonda (Madrid), 2 nov (EFE).- El lateral inglés del Atlético de Madrid Kieran Trippier aseguró que el conjunto español no tiene el objetivo de empatar este miércoles en el duelo de Liga de Campeones contra el Liverpool, sino que quiere ganar porque tienen 'mentalidad ganadora' y 'una plantilla fantástica'.

'No vamos a por un empate, queremos ganar, tenemos una mentalidad ganadora en el club. Tenemos confianza, una plantilla fantástica para igualar al Liverpool. Tendremos que mostrar carácter, espíritu, lucha, como hicimos hace un año allí. Tendremos que tener una mentalidad ganadora para conseguir los tres puntos', subrayó el futbolista del Atlético en rueda de prensa.

Hasta la victoria contra el Betis de este domingo (3-0), el Atlético había encajado siete goles en tres partidos oficiales, contra el Liverpool en la ida (2-3), la Real Sociedad (2-2) y el Levante (2-2). Trippier consideró que defensivamente el conjunto rojiblanco está en un buen momento.

'No, creo que no hay problemas en defensa. Hemos concedido algunos goles, pero varios han sido en penaltis. Desde que he llegado aquí la defensa ha sido fuerte. Estamos haciendo buenas defensas, no hay nada de lo que preocuparse', señaló el lateral inglés.

En Anfield Road, el Atlético tendrá que 'defender muy fuerte' contra un rival 'con muchos jugadores importantes'. 'Va a ser un partido entretenido, tenemos que atacar, tenemos que marcar, pero la defensa y mis compañeros estamos bien', agregó.

El lateral de Bury (Reino Unido) conoce muy bien el estadio en el que jugarán mañana, en el que ha jugado en multitud de ocasiones defendiendo la camiseta del Tottenham. Bajo su punto de vista, la mentalidad para jugar en ese estadio 'no es diferente' ahora en el Atlético.

'El objetivo es ir a los tres puntos. La atmósfera es buena, como jugador estos son los partidos que quieres jugar y los ambientes en los que quieres estar. Va a ser eléctrico, un partido muy entretenido para todo el mundo que lo vea', insistió.

En sus últimos dos partidos ligueros, el conjunto inglés le hizo cinco goles al Manchester United (0-5) pero empató contra el Brigthon en casa (2-2).

'Con el United ellos empezaron muy rápidos y eso fue crítico. Tienes que estar preparado porque el Liverpool siempre empieza muy rápido los partidos y eso pasó contra el United. El Brighton fue valiente, es un gran equipo con un gran entrenador. Lo más importante para mí es enfocarme en mi propio equipo. Queremos ir ahí con mentalidad ganadora', analizó Trippier.

De entre sus compañeros, el inglés fue preguntado por el centrocampista argentino Rodrigo de Paul, que hizo un gran encuentro en la última jornada contra el Betis y destaca por su capacidad de recuperar balones y su visión de juego al pase.

'Es un fantástico jugador, es muy importante cómo maneja el balón, cómo recupera para el equipo, es muy importante. Mañana será un partido especial y tendremos una lucha, tenemos que estar listos para el partido, tener una mentalidad positiva para ganar el partido y conseguir los puntos', argumentó Kieran Trippier. EFE

