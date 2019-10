Trpisovsky: 'Hay que felicitar a los jugadores por el riesgo que asumieron'

Praga, 23 oct (EFE).- El entrenador del Slavia Praga, Jindrich Trpisovsky, valoró hoy el riesgo que asumieron sus jugadores en enfrentamiento de 'Champions' contra el Barcelona, que acabó con victoria culé, 1-2, pero donde su equipo volvió a dejar buenas sensaciones.

'Hay que felicitar a los jugadores por el riesgo que asumieron', dijo Trpisovsky, que en varias fases del partido metió a cinco o seis jugadores en el área rival para rematar y tuvo que afrontar luego contraataques blaugranas que no acabaron en gol.

El central del Slavia '(David) Hovorka resolvió situaciones de tres contra uno', recordó el técnico checo.

Al mismo tiempo, Trpisovsky reconoció, algo decepcionado, que no sabe la fórmula para salir victorioso de estos cruces, después de escenificar un gran juego hoy, contra los de Valverde, y semanas antes contra el Inter y el Borussia Dortmund.

'Creamos cinco o seis acciones de gol clara, y no ganamos. No sé qué podemos hacer. Es el tercer partido de la 'Champions' y estamos algo decepcionados. Quizás sea el peso de este partido, que te agarrota algo los músculos', trató de explicar por qué los suyos no logran finalizar las jugadas con gol.

Fuera de los 20 minutos iniciales 'nefastos', Trpisovsky tuvo, no obstante, palabras de admiración por el juego de los suyos, que hicieron 'un partido fantástico'.

'Estoy feliz del estilo de juego, aunque sea una derrota sin puntos. Nuestra juego fue mejorando y pudo acabar en gol, y obligamos a Barça a resolver situaciones y a que nos cedieran el balón', explicó.

Sobre el juego del rival, reconoció el daño que hacía Nélson Semedo en la banda derecha en los primeros compases del choque, aunque tras la primera ocasiones de gol local el partido se volvió igualado, muy bonito para ver y con muchas situaciones en el área pequeña'.

Algunos sectores del estado pudieron hacer ruidos provocativos cuando el lateral portugués tocaba la pelota, pero quedaron anegados en el clamor general de los hinchas del Slavia.

'Si perdemos, perder así. Me dejó un gran sabor de boca', apostilló Trpisovsky. EFE