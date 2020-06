Trudeau admite el 'racismo sistémico' en las fuerzas policiales de Canadá

Toronto (Canadá), 11 jun (EFE).- Mientras que en Estados Unidos, Donald Trump se niega a admitir problemas de racismo generalizado en las fuerzas policiales del país, en Canadá, el primer ministro, Justin Trudeau, declaró este jueves que el 'racismo sistémico' existe, 'incluido en la Policía Montada de Canadá'.

La declaración de Trudeau durante su rueda de prensa diaria, la primera que realiza fuera de su residencia oficial desde que se inició la pandemia del COVID-19, se produce un día después de que la directora de la Policía Montada, la comandante Brenda Lucki, negase que la fuerza policial tenga un problema de 'racismo sistémico'.

La réplica de Trudeau a la comandante que su Gobierno nombró en 2018 no pudo ser más directa.

'El racismo sistémico es un problema en todo el país, en todas nuestras instituciones, incluidas nuestras fuerzas policiales, incluida la Policía Montada. Eso es lo que es el racismo sistémico', declaró Trudeau.

La población indígena de Canadá ha acusado desde hace décadas a la Policía Montada de ser una fuerza policial que 'tiene en sus orígenes una agenda de racismo', según señaló este jueves la comentarista política indígena Brandi Morin.

Las últimas acusaciones de racismo contra la Policía Montada, una fuerza policial con estructura militar y desplegada en las zonas rurales del país donde se concentra la población indígena, se produjeron la semana pasada cuando un jefe indígena y su mujer fueron apaleados por agentes policiales.

Pero Trudeau también señaló que el racismo en las fuerzas policiales del país 'en muchos casos no es deliberado, no es intencional, no es agresivo, actos individuales de racismo, aunque esos existen obviamente'.

'Es el reconocimiento de que el sistema que hemos construido durante pasadas generaciones no siempre ha tratado a la gente de otras razas, con raíces indígenas, de forma justa en la propia construcción de los sistemas que existen', añadió Trudeau.

En declaraciones a varios medios de comunicación, Lucki intentó este miércoles de restar importancia a las acusaciones de racismo contra la fuerza policial que dirige y disculpó sus dificultades para admitir las críticas porque ha escuchado '15 o 20 definiciones de racismo sistémico'.

'Si racismo sistémico significa que el racismo está enraizado en nuestras políticas y procedimientos, diría que no tenemos racismo sistémico', declaró Lucki. EFE