Trump, a la lista de presidentes de un solo mandato con Ford, Bush y Carter

Miami, 7 nov (EFE).- El presidente de EE.UU. Donald Trump se unirá a Gerald Ford, George H. W. Bush y Jimmy Carter en la lista de mandatarios de EE.UU. a los que los votantes no les dieron su apoyo para un segundo mandato, una vez que se oficialice su derrota frente a Joe Biden en las elecciones del martes pasado.

El presidente republicano, que no solo no ha reconocido haber perdido las elecciones sino que afirma haberlas ganado, tiene la costumbre de llamar 'perdedores' a los que no logran sus objetivos o salen mal parados en alguna empresa.

Después de varios días de escrutinio de los votos en cinco estados rezagados, Pensilvania concluyó la tarea y Biden fue proyectado como ganador en ese estado por los principales medios estadounidenses, lo que le dio los 270 votos del Colegio Electoral necesarios para llegar a la Casa Blanca.

La lista de presidentes con un solo mandato se inicia con el segundo mandatario de Estados Unidos, John Adams (1797-1801), que fue vicepresidente del primero, George Washington, y lo sucedió en la Casa Blanca.

El primero en perder la reelección en el siglo XX fue William Howard Taft (1909-1913) y luego pasó por lo mismo Herbert Hoover (1929-1933), el presidente al que le tocó la depresión de 1929.

El siguiente, cuatro décadas después, fue el republicano Gerald Ford (1974-1977), que se había convertido en vicepresidente de Richard Nixon después de que Spiro Agnew renunciara por evasión de impuestos.

Ford asumió la Presidencia, sin haber sido elegido en las urnas, cuando Nixon renunció por el caso Watergate, y luego quiso intentar un mandato 'propio', pero la caída de Saigón a manos de Vietnam del Norte y una economía floja no le ayudaron.

El hombre que acabó con los sueños de Ford, el demócrata Jimmy Carter (1977-1981), se quedó sin un segundo mandato debido a la crisis de los rehenes en Irán y la subida de los precios por la crisis del petróleo y al empuje de Ronald Reagan (1981-1989).

El republicano George H. W. Bush (1989-1993), que lideró al país en la Primera Guerra del Golfo y a la invasion de Panamá, tampoco tuvo el apoyo de los votantes para seguir cuatro más en la Casa Blanca.

Desde él hasta Donald Trump no hubo presidentes sin reelección.

Sí lograron el respaldo de la gente para continuar cuatro años más los demócratas Bill Clinton (1993-2001) y Barack Obama (2009-2017) y los republicanos Ronald Reagan (1981-1989) y George W. Bush (2001-2009).

Trump reiteró hoy sus acusaciones sin pruebas de que hubo irregularidades y escribió un tuit todo en mayúsculas: 'GANÉ LAS ELECCIONES'.

Fue la primera reacción del mandatario en Twitter, la red social que ha sido su principal altavoz durante su Presidencia, unas horas después de haber opinado en un comunicado que las elecciones 'están lejos de haber finalizado'. EFE