Trump afirma que congresista investigado nunca lo buscó en busca de indulto

Miami, 7 abr (EFE).- El expresidente Donald Trump señaló este martes que el congresista republicano Matt Gaetz, investigado en el marco de un caso de tráfico sexual de menores, nunca lo buscó para solicitarle un indulto preventivo.

'El congresista Matt Gaetz nunca me ha pedido perdón. También hay que recordar que ha negado totalmente las acusaciones en su contra', señaló el exmandatario en una declaración escrita emitida por su oficina.

La afirmación es en respuesta a un informe del diario New York Times según el cual el legislador por Florida, y fiel seguidor de Trump, pidió en privado en la Casa Blanca y durante las últimas semanas de mandato del expresidente 'indultos preventivos generales para él y sus aliados no identificados en el Congreso' por cualquier crimen que pudieran haber cometido.

De acuerdo al diario, no está claro si en esos momentos Gaetz o la Casa Blanca sabían que el legislador era sujeto a una investigación por parte del Departamento de Justicia, y que incluía la sospecha de que pagó viajes a una joven de 17 años con la que presuntamente tenía relaciones en 2019.

De todos modos, en la Casa Blanca desestimaron el pedido por considerar que sentaría un mal precedente, según el rotativo, que tampoco señala si el propio Trump llegó a abordar el pedido con el congresista por Florida.

Gaetz, de 38 años, respondió este lunes a las voces que piden que renuncie a su escaño, entre ellos el Partido Demócrata de Florida, y señaló que no se irá a ningún lado' y que no es 'un monje' pero 'tampoco un delincuente'.

'Voy a luchar como un demonio por mis representados y por el país que amo profundamente. Ustedes no se merecen menos, especialmente ahora', escribió en Facebook.

Desde que The New York Times destapó la semana pasada la investigación que pesa sobre Gaetz, éste ha afirmado que es víctima de un intento de extorsión y que es 'mentira' su supuesta implicación en tráfico sexual.

El Partido Demócrata de Florida señala que las revelaciones surgidas en torno a Gaetz ponen 'trágicamente' en perspectiva el hecho de que fuese el único congresista en votar en contra de la Ley contra el tráfico humano de 2017.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, afirmó el jueves pasado que el Comité de Ética debería tomar cartas en el asunto.

Gaetz se ha mantenido ajeno al ojo público desde que se destapó la investigación del Departamento de Justicia, además de otra que realiza por su parte el FBI, y apenas ha concedido una entrevista a la cadena conservadora Fox, en la que negó las acusaciones.

No obstante, tiene previsto participar como uno de los oradores principales en una conferencia que se celebrará desde el jueves en el club de golf de Trump en Doral (sureste de Florida) y que es organizada por Women for America First (Mujeres por América Primero), una organización formada por mujeres partidarias del expresidente.

La titular de esta organización, Amy Kremer, señaló al diario Washington Post que Gaetz es 'inocente hasta que se demuestre lo contrario'.

'Sabemos de primera mano lo que es ser tratado injustamente por los principales medios de comunicación', añadió Kremer, cuya organización repite las alegaciones infundadas de fraude en las pasadas elecciones presidenciales.

CNN citando 'múltiples fuentes' dijo la semana pasada que Gaetz acostumbraba a presumir de sus conquistas femeninas y a enseñar fotos de mujeres desnudas a otros miembros del Congreso. EFE