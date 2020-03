Trump anima a Duque a recuperar la aspersión aérea de cultivos en Colombia

Washington, 2 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, animó este lunes a su homólogo colombiano, Iván Duque, a retomar la aspersión aérea de cultivos en Colombia, que fueron suspendidas en 2015 debido a la preocupación sobre los efectos del herbicida glifosato en la salud humana.

Trump se pronunció en declaraciones a la prensa al comienzo de una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

'VAS A TENER QUE HACER ASPERSIÓN'

'Bueno, vas a tener que hacer aspersión. Si no haces aspersión, no podrás deshacerte de ellos. Así que hay que hacer aspersión en relación con las drogas en Colombia', manifestó el mandatario estadounidense.

Enseguida, Duque pidió la palabra: 'Déjenme decir algo que es muy importante', dijo el presidente colombiano, quien abogó por 'combinar todos los elementos', desde 'aspersión con precisión' hasta 'desmantelar los carteles de droga'.

'Tenemos que trabajar en todos los elementos, tenemos que trabajar muy fuerte contra el crimen. Ese crimen está haciendo daño a nuestra gente, está haciendo daño a gente en todos los sitios, y tenemos que trabajar de manera conjunta en esos esfuerzos, como hemos hecho hasta ahora', subrayó.

Duque, que habló en inglés, recordó que los cultivos de hoja de coca en Colombia bajaron en 2018 por primera vez en seis años, aunque el descenso fue solo de medio punto porcentual, según las estimaciones que publicó en junio del año pasado la propia Casa Blanca.

LA POLÉMICA DEL GLIFOSATO

Las aspersiones aéreas con glifosato para erradicar los cultivos de coca en Colombia fueron suspendidas en 2015, cuando el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos acató una sentencia de la Corte Constitucional que argumentaba que ese herbicida puede ser cancerígeno y causar daño al medio ambiente.

En 2017, el Alto Tribunal suspendió la fumigación de cultivos pero dejó abierta la posibilidad de volver a autorizar el glifosato en la lucha antidrogas si el Ejecutivo cumplía con unas exigencias.

El Gobierno de Duque está elaborando un plan sanitario y medioambiental para cumplir con esos principios establecidos por la Corte Constitucional de Colombia y, en diciembre, presentó un proyecto de decreto que busca reanudar este año la aspersión aérea de cultivos de coca con glifosato u otro herbicida.

'ASPERSIÓN DE PRECISIÓN'

En declaraciones a la prensa al final de su visita a Washington, Duque insistió en usar el término de 'aspersión de precisión' y aseguró que, en sus conversaciones con Trump, se tuvo en cuenta en todo momento los límites fijados por la Corte Constitucional de Colombia.

Duque aseguró que existe colaboración entre Washington y Bogotá para combatir el 'flagelo' de la droga 'no solo con fuerza militar y de la policía, sino también con el uso de herramientas que permitan a las comunidades rurales tener desarrollo'.

VENEZUELA, PRIORIDAD PARA LAS DOS NACIONES

Durante su encuentro en el Despacho Oval, los mandatario también abordaron la crisis en Venezuela, en la que tanto Washington como Bogotá han jugado un papel muy activo en favor del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de naciones.

'Es un gran tema para nosotros', manifestó Trump. 'La forma en la que ellos tratan a la gente de Venezuela es increíblemente mala. No tienen agua, no tienen comida, no tienen nada. De eso estaremos hablando. Es un gran tema en nuestras conversaciones', agregó.

Por su lado, Duque consideró que es 'muy importante' hacer 'más fuertes' las sanciones contra la 'dictadura' de Venezuela.

'Han destrozado el sistema de salud, por eso tenemos que trabajar de manera conjunta, para que haya una transición política y democrática que sea efectiva en Venezuela', añadió el mandatario colombiano.

Por la parte de Colombia, Duque estuvo acompañado del ministro colombiano de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; y la Ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum.

Por su parte, en la reunión con Duque, Trump estuvo acompañado entre otros por su yerno y asesor, Jared Kushner; así como por el asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, Robert O'Brien. EFE