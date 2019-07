Trump crea polémica al recibir a Nadia Murad e interesarse solo por el Nobel

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha generado una nueva polémica al divulgarse el video de una reunión que tuvo en la Casa Blanca con la activista iraquí yazidí Nadia Murad, en la que preguntó dónde está su familia después de que ella le hubiera dicho que habían muerto y solo parece interesarse por su Nobel de la Paz.



El video, divulgado este viernes por varios medios estadounidenses, refleja la interacción entre Trump y Murad durante un encuentro que el mandatario mantuvo este miércoles en el Despacho Oval con defensores de la libertad religiosa en varios países.



Murad, de pie a la derecha de Trump y entre varias de las otras activistas, le pide al presidente ayudar a la comunidad yazidí a regresar a su territorio en Irak mientras el mandatario, sentado en su escritorio, mantiene el cuerpo girado hacia el frente y apenas la mira esporádicamente, sin prestar aparentemente mucha atención.



"Si no puedo volver a mi país y vivir en un lugar seguro y recuperar mi dignidad, esto no se trata del Estado Islámico (EI). Se trata de que estoy en peligro. Mi gente no puede volver", lamentó la nobel, que obtuvo ese galardón en 2018.



"Mataron a mi madre, mataron a mis seis hermanos", añadió Murad.



Trump se giró entonces ligeramente hacia ella y le preguntó: "¿Dónde están ahora?", y Murad repitió: "Los mataron. Están en las fosas comunes en Sinyar".