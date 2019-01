$!Trump cumple 2 años como presidente con cierre de Administración sin acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió hoy dos años al frente del país en medio de un cierre de la Administración gubernamental, que no tiene visos de solución, y con duras críticas a los demócratas por no aceptar su plan para financiar un muro en la frontera con México.

Pese a no tener ningún acto en su agenda, el mandatario marcó hoy la actualidad política con una actividad frenética en Twitter, desde donde cargó contra la líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi.

“Nancy Pelosi y algunos de los Demócratas rechazaron mi oferta ayer antes de que incluso yo hablara. No ven el crimen y las drogas, solo ven 2020 (cuando están previstas las próximas elecciones presidenciales) - que ellos no van a ganar”, tuiteó.

Y agregó: “Deberían hacer lo correcto por el País y permitir a la gente regresar al trabajo”.

El sábado, el mandatario ofreció a los demócratas extender por tres años dos protecciones migratorias canceladas por él mismo, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS) -en este caso suspendido solo para algunos países-, a cambio de financiar un muro en la frontera, lo que fue descartado Pelosi.

Para Trump, la presidenta de la Cámara de los Representantes “se ha comportado tan irracionalmente y ha ido tan lejos hacia la izquierda que ahora oficialmente se ha convertido en una Demócrata Radical”.

“Está tan petrificada por los ‘izquierdistas’ en su partido que ella ha perdido el control... Y por cierto, limpie las calles de San Francisco, son desagradables”, indicó Trump, en referencia al distrito al que representa Pelosi.

La disputa entre Trump y los demócratas por los fondos para el muro ha ocasionado el cierre de la Administración gubernamental, que hoy cumple treinta días.

En otro de sus tuits, el presidente aclaró que las medidas que anunció ayer no son una “amnistía” para los “soñadores”, como se conoce a los beneficiarios de DACA.

“No, la Amnistía no es parte de mi oferta. Es una extensión de tres años de DACA. La Amnistía será usada solo en un acuerdo mucho mayor, tanto si es en inmigración o en algo más. De lo contrario no habrá un gran impulso para erradicar a las 11.000 personas adicionales que están aquí ilegalmente -pero tenga cuidado Nancy”, dijo.

Por su parte, varias voces demócratas reiteraron hoy sus reticencias hacia la propuesta de Trump.

La senadora por Nueva York Kirsten Gillibrand que ha anunciado su intención de presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2020 aseguró a la cadena de televisión CBS: “No me creo nada de él (Trump)”, dijo la legisladora por el estado de Nueva York.

Y recordó que fue el mandatario “quien en primer lugar se deshizo de las protecciones de DACA”.

Por su parte, el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja, el demócrata Bennie Thompson, no descartó que su partido acepte “en ciertos casos” la construcción del muro.

“La noción de que no podemos tener barreras es algo que no es cierto, pero de nuevo... Tienes que tener un plan, y el plan con el el que presidente comenzó inicialmente no es donde él se encuentra ahora. Y no sabemos dónde se encontrará (Trump) mañana”, lamentó.

El caso de DACA se encuentra en manos del Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, que debe decidir sobre el futuro de 700.000 “soñadores”, beneficiados por el programa, promulgado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama, y que regulariza temporalmente a jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran menores.

El TPS, que fue cancelado por Trump solo para algunos países, da amparo a más de 430.000 inmigrantes, de los cuales unos 350.000 son centroamericanos, y se concede a nacionales de lugares afectados por guerras o desastres naturales.

La situación en la frontera también apareció de manera indirecta en un vídeo patriótico que hoy publicó Trump en Twitter para conmemorar el segundo aniversario de su investidura, en el que insistió en que él siempre pone a “America First” (América primero).

“Traeremos de vuelta nuestros trabajos, traeremos de vuelta nuestras fronteras, traeremos de vuelta nuestra riqueza, traeremos de vuelta nuestros sueños”, afirmó en la grabación de un minuto y medio.