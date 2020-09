Trump insta a sus seguidores a vigilar que no haya 'fraude' en elecciones

Cleveland (EE.UU.), 29 sep. (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este martes a sus seguidores a que vigilen para que no haya 'fraude' en los comicios del próximo 3 de noviembre, durante el primer debate electoral frente al aspirante demócrata, Joe Biden, que tuvo lugar en Cleveland (Ohio).

'Me gustaría que mis seguidores fueran a las urnas y vigilaran con mucho cuidado, porque eso es lo que tiene que pasar, les insto a que lo hagan', dijo el mandatario, en respuesta a una pregunta del moderador, Chris Wallace, sobre si pediría a sus partidarios que permanezcan tranquilos si no se conocen los resultados de la votación la noche electoral.

'Urjo a mi gente, espero que esto sea una elección justa (...) con la que estoy al 100 %, pero si veo decenas de miles de votos siendo manipulados no lo puedo tolerar', indicó Trump.

En otro momento del debate, el presidente auguró: 'esto va a ser un fraude como nunca hayan visto, es algo horrible para nuestro país. Esto no va a acabar bien'.

Trump lleva avisando desde hace semanas sobre un supuesto 'fraude electoral' debido a que los resultados probablemente no se sabrán la noche electoral por el gran volumen de votos por correo previstos por la pandemia; e incluso ha insinuado repetidamente que podría no aceptarlos si no se le declara vencedor.

Asimismo, el mandatario afirmó que cuenta con el Tribunal Supremo si hay problemas en el recuento de los sufragios.

En esa corte Trump quiere confirmar a la jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett antes de los comicios para cubrir la vacante dejada por la fallecida magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg.

Antes estas afirmaciones, el aspirante demócrata a la Presidencia, Joe Biden, respondió: 'Tiene miedo de contar los votos'.

'No tiene ni idea de lo que habla -agregó Biden- Este es el tema, el hecho es que yo lo aceptaré (el resultado de las elecciones) y les digo ¿Por qué? Porque una vez que el ganador se declare después de todo, todos los votos ya han sido contados'.

'Eso será el final, y seré yo, pero si no soy yo, está bien, apoyaré el resultado. Y seré presidente, no solo para los demócratas, seré el presidente de demócratas y republicanos', apuntó el exvicepresidente. EFE

