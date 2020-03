$!Trump prohíbe la entrada a extranjeros provenientes del Reino Unido e Irlanda

A partir de la medianoche del lunes

Restricciones solo para extranjeros

Trump evalúa suspender algunos vuelos domésticos

Por otro lado, Trump, que compareció con una gorra oscura con las letras 'USA', afirmó que también evalúa suspender algunos vuelos domésticos, pero no ofreció más detalles.

Además, urgió a los estadounidenses a que no viajen dentro del país. 'Si no tienes que desplazarte, no lo hagas', aconsejó el presidente.

En Estados Unidos, hasta ahora, se ha registrado 2.226 casos de contagio por COVID-19, según las últimas cifras que ofreció en la misma rueda de prensa el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci.

'Todavía -avisó Fauci- no hemos llegado al punto máximo, vamos a ver más sufrimiento y muerte, sobre todo, entre los grupos más vulnerables de nuestra sociedad'.