Tsimanouskaya participara en carrera de solidaridad con disidencia bielorrusa

Cracovia (Polonia), 5 ago (EFE).- La velocista bielorrusa Kryscina Tsimanouskaya, que rehusó volver a su país por miedo a represalias políticas de su gobierno, participará en la llamada Maratón por la Libertad, una carrera para recaudar fondos para organizaciones democráticas en su país.

'Pasé mucho tiempo esforzándome por un sueño, espero poder continuar haciéndolo y por eso acudiré el próximo 9 de agosto al Maratón por la Libertad y animo a todos a que se unan a mí para pedir libertad', dijo la deportista al concluir una rueda de prensa ofrecida en Varsovia.

Tsimanouskaya se puso en pie y exhibió una camiseta con el lema 'I just want to run' ('sólo quiero correr', en inglés), que identifica a un evento en línea que, bajo la forma de una carrera simbólica, recauda fondos en favor de organizaciones democráticas bielorrusas.

En la página web del evento se puede leer: 'Pueden manipular elecciones, llenar las cárceles de disidentes, cerrar fronteras, secuestrar aviones, destruir la sociedad civil; el Maratón por la Libertad es largo, agotador, corremos el uno por el otro, no nos damos por vencidos'.

La joven atleta bielorrusa compareció este jueves en una rueda de prensa en Varsovia acompañada de Pavel Latushka, que fue embajador en España bajo el gobierno de Aleksandr Lukashenko y actualmente apoya a la disidencia demócrata que vive exiliada en Polonia.

Tsimanouskaya explicó las circunstancias que rodearon su decisión de viajar a Polonia en lugar de regresar a su país, que incluyeron espionaje y amenazas de que 'podría tener problemas' si no obedecía las órdenes del gobierno, pero evitó hacer referencia expresa a cuestiones políticas.

Por su parte, Pavel Latushka, que se ocupó de las preguntas de los periodistas relacionadas con la política, animó a los deportistas bielorrusos que aún permanecen en Tokio compitiendo en los Juegos Olímpicos a seguir los pasos de Tsimanouskaya si se sienten en peligro y afirmó: 'No les dejaremos solos'.

Latushka recordó que en su país 'no hay libertad de expresión, todos los medios independientes están cerrados o siendo atacados (...), sobre todo el último año'.

Asimismo, aseguró que 'ha habido muchos casos de activistas asesinados por el régimen de Lukashenko que han sido presentados como suicidios, la represión es brutal'.

Hace unos días, el activista bielorruso Vitali Shishov fue hallado ahorcado en un parque de Kiev en circunstancias extrañas. EFE

mag/rz/si