Tsitsipas: 'Es un gran momento para mí y para mi país'

Londres, 16 nov (EFE).- El griego Stefanos Tsitsipas apuntó, después de clasificarse para su primera final del torneo de Maestros, que es un 'gran momento' tanto para él como para su país y que está 'muy orgulloso' de sí mismo.

'Estoy muy orgulloso de lo fuerte que luché hoy, de lo concentrado que estuve en los puntos importantes. No temblé bajo la presión. Tuve mucha compostura y fui mi maduro en mis decisiones', explicó.

Tsitsipas consiguió este sábado el segundo triunfo de su carrera ante Roger Federer, solventando once de las doce oportunidades de rotura que tuvo el suizo.

'No veo esos momentos (los puntos de 'break') como una presión, si no como un reto para mí, como un reto para solventar una dificultad. Intenté ser lo más agresivo posible, no darle tiempo ni espacio para hacer cosas', analizó.

Tsitsipas afirmó que este torneo, en cierto modo, se parece a un Grand Slam porque se siente que todos el mundo está viéndolo.

Sobre el público, descaradamente a favor del suizo, Tsitsipas manifestó que no le molestó porque también recibe mucho apoyo de los aficionados griegos y escuchó a varios animándole en el partido de hoy.

'Es importante para el crecimiento del deporte en nuestro país. Me gusta que la gente venga de Grecia para apoyarme y espero que lo hagan más a menudo, porque me hace sentir como si estuviera jugando en casa. Me da mucha energía'. EFE