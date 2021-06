Tsitsipas: 'He aprendido que en un 'grande' ganar dos sets no significa nada'

París, 13 jun (EFE).- El griego Stefanos Tsitsipas compareció ante la prensa abatido después de perder este domingo la final de Roland Garros ante Novak Djokovic a pesar de tener dos sets a cero de ventaja: 'He aprendido que en un 'grande' tener esa ventaja no significa nada'.

'Tienes que ganar todavía uno (set) y no es que yo me relajase o cambiase algo, lo que sucedió fue que él (Djokovic) volvió como si fuese un jugador diferente. No lo sé cómo lo hizo. Jugó muy bien y no me dejó espacio', lamentó, al caer 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 en 4 horas y 11 minutos.

Reconoció que su rival estuvo mejor 'físicamente, en la anticipación, en todo'. Y añadió: 'Leía mi juego mejor, mérito de él que consiguió llegar a ese nivel'.

Según Tsitsipas, la clave para levantar un 'grande' es 'la resistencia, la capacidad de mantener un nivel alto durante bastante tiempo'.

'Lo he dado todo y no he podido hacerlo mejor', sostuvo el jugador.

El tenista de Atenas, de 22 años, se mostró confiado en su futuro y constató que se ve 'capaz de disputar título como este, a pesar de la derrota' en la que fue su primera final de Grand Slam.

'Si no bajo mi propio nivel no hay razones para no ganar un título', agregó. EFE