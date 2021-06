Tsitsipas: 'Mi falta de partidos en hierba ha sido crucial'

Londres, 28 jun (EFE).- Stefanos Tsitsipas, que quedó eliminado en primera ronda de Wimbledon, destacó que su preparación para el torneo, sin partidos previos en hierba, fue crucial para su derrota.

El griego, tercer cabeza de serie del torneo, cayó eliminado en tres sets contra el estadounidense Frances Tiafoe.

'Seguro que la falta de partidos ha sido crucial hoy. Empecé a sentir mi juego mejor al final del tercer set. Ahí pegué mejor mis golpes. Sentía que manejaba mejor la presión y que me adaptaba mejor a la pista', dijo Tsitsipas en rueda de prensa.

'También es justo decir que él ha jugado muy bien. Yo no he sido capaz de mantener la intensidad y al final se lo acabó llevando. Creo que debería haber jugado la semana antes de Wimbledon, Mallorca o Eastbourne. Cualquiera de esos torneos me hubiera ayudado a estar en mejor forma y a estar preparado para la gira de hierba', añadió.

Además, Tsitsipas confirmó que los Juegos Olímpicos siguen estando en su calendario. EFE