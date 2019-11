Tsitsipas: 'Para mí, cualquier Grand Slam sería genial'

Londres 17 nov (EFE).- El griego Stefanos Tsitsipas señaló este domingo tras obtener el torneo más importante de su carrera, las Finales ATP, que quiere ganar un Grand Slam, pero no tiene preferencias por alguno de los cuatro. 'Cualquiera de ellos sería genial', señaló.

'Creo que todos los Grand Slams son increíbles. Todos tienen algo único. Wimbledon es un torneo que tiene muchas tradiciones, y creo que la mayoría de los jugadores quieren ganarlo. Pero para mí, cualquier Grand Slam sería genial', añadió el ateniense que ha acabado quinto esta temporada, con 54 victorias y 25 derrotas, y con 4-1 en esta semana en el O2 de Londres.

'Eso es increíble. Acabo de recordarlo', dijo cuando comprobó que hace años compartió pista con Thiem como 'sparring' en este mismo torneo. 'La primera vez que conocí a Dominic fue cuando vine aquí como 'sparring', era el número uno en el ránking de los júniors', señaló.

'Fui invitado por la ITF para venir y ser un 'sparring' aquí en las Finales. Creo que mi primer entrenamiento fue con Dominic. Es increíble. Es increíble, y ahora nos hemos enfrentado en la final', dijo.

'Creo que ese año no le fue muy bien, pero siguió viniendo todos los años, lo cual merece un gran respeto por mi parte por lo que ha estado logrando todas estas temporadas', añadió al respecto.

Tsitsipas es además el primer jugador, que se recupera tras perder el primer set de la final y termina ganando el título, desde el argentino David Nalbandián en 2005. Hace 14 años, David perdió los dos primeros sets ante Roger Federer y ganó en cinco en el torneo que entonces se disputó en Shanghai.

'Ojalá pudiera predecir el futuro. No puedo predecir el futuro', dijo al serle preguntado sobre qué Grand Slam cree que podría ganar. '¿Crees que podría predecir que estaría en las semifinales del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año?. Estaba pensando que podría pasar más tarde. Sucedió dos semanas después de que lo dijera en la prensa. No recuerdo a quién, cuando me preparaba en Dubai, y resultó totalmente inesperado', comentó Tsitsipas.

'La cosa es que si me pongo en un estado de ánimo para ganar un Grand Slam ahora no funciona de esta manera. Rafa lo dijo en el pasado: No estoy jugando para ganar el torneo, estoy jugando para ganar todos y cada uno de los partidos que estoy a punto de jugar' recordó el griego.

'Así que así es como funciona. No hay que viajar demasiado en el futuro cuando se juega un torneo, porque no siempre va a salir como tú quieres que salga', zanjó el nuevo Maestro. EFE.