Tsitsipas: 'Voy a dar el alma contra Nadal'

Londres, 13 nov (EFE).- Stefanos Tsitsipas está feliz y eufórico, y a pesar de tener ya su plaza de semifinalista asegurada en las Finales ATP de Londres, expresó este miércoles su ambición y dijo que contra el español Rafael Nadal el viernes, dará el alma para prepararse mejor para los próximos encuentros.

'Creo que he tenido un buen rendimiento hoy, lo que es muy satisfactorio', dijo el ateniense tras deshacerse con facilidad del alemán Alexander Zverev, defensor del título, por 6-3 y 6-2 en 73 minutos.

'No ha habido señales de nervios y me he sentido muy bien en la pista. Fue una buena actuación. Es realmente bueno saber que voy a jugar en las semifinales, pero tengo que concentrarme, seguir adelante y seguir haciendo las cosas los últimos dos días', continuó Tsitsipas.

'Mi último encuentro de la fase de grupos es contra Rafa, y soy consciente de que es un oponente difícil para luchar contra él. Estoy seguro que este partido va a significar mucho para él, porque es una oportunidad que tiene para alcanzar las semifinales, también', dijo.

'Así que voy a darlo todo. Voy a tratar de dar mi alma, y creo que también es un muy buen desafío con el fin de prepararme para partidos más difíciles, en las semifinales y la final, si es que llego. Así que este partido me va a dar mucho. Aprenderé de el.Voy a intentar absorber todo lo que pueda', zanjó el ateniense. EFE.