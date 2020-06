Tsonga: 'Apoyar a George no es solo apoyar a la comunidad negra americana'

Redacción Deportes, 2 jun (EFE).- Tras participar junto con otros jugadores/as en un vídeo que colgó el estadounidense Frances Tiafoe en las redes sociales, el francés Jo-Wilfried Tsonga ha señalado que 'apoyar a George (Floyd) no es sólo estar detrás de la comunidad negra americana, es mucho más que eso'.

Se refiere Tsonga a los movimientos y las peticiones de justicia que se han producido en el mundo tras la muerte del afroamericano de 40 años George Floyd en Minneapolis (Estados Unidos) el lunes de la pasada semana.

'Este tipo de comportamiento es insoportable para mí y creo que debería ser insoportable para todos', explicó en una entrevista con France Info. 'El mundo entero ha sido golpeado por este incidente, que divide a la gente. Y estar detrás del pobre George (Floyd) no es sólo estar detrás de la comunidad negra americana, es mucho más que eso para mí'

'Yo era uno de los únicos hijos de un padre inmigrante en mi escuela de primaria. Te dejaré imaginar el resto', comentó el jugador francés al referirse a como pasó su infancia.

Hijo de un hombre blanco y de una mujer negra, Tsonga dijo que se consideraba a sí mismo 'blanco y negro'.

'Apodos en la escuela y luego insultos. Luego los controles de identidad en la calle cuando llegué al Centro Nacional de Entrenamiento (CNE) en el distrito 16 de París. Mientras, mis compañeros de clase nunca fueron revisados', comentó.

'Me rechazaron de las instituciones a pesar de que a mis amigos se les permitió entrar. Fue doloroso para mí. E incluso la gente en la calle escondía sus bolsas cuando me veían. Eso me dolió mucho', añadió.

Tsonga dice en la entrevista, que al principio de su carrera no entendía por qué se mencionaba tanto en los medios de comunicación, los orígenes congoleños de su padre. 'Ya teníamos a Yannick Noah, el franco-camerunés', pero extrañamente nunca oímos a Cédric Pioline, el franco-rumano. No hace falta ser un genio para encontrar el motivo'.

'Me enseñaron a no presentar nunca esto como una reclamación, a no dar nunca pie a los ignorantes para la polémica', explica. 'Es cierto que nunca hablo de ello, pero no soy ingenuo al respecto. Esta tragedia (la muerte de George Floyd) es demasiado. Te hará querer gritar más fuerte, gritar mi dolor'. EFE.