Tuchel: 'Confío al 100 % en los árbitros y en la UEFA'

Londres, 26 abr (EFE).- Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, afirmó que confía al 100 % en los árbitros y en la UEFA y que estos entes no perjudicarán al Real Madrid o a su equipo por los incidentes de la Superliga europea.

El técnico alemán fue preguntado sobre si está preocupado por el papel que puedan jugar los árbitros en la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones ante el Real Madrid por todo lo que ha originado la Superliga europea de la que formaron parte como miembros fundadores tanto los españoles como los ingleses.

'Yo confío al 100 % en los árbitros y en la UEFA. Van a elegir a los mejores para estos partidos. El colegiado intentará arbitrar el mejor partido posible. No va a haber ventaja o desventajas por las políticas. No me puedo imaginar nada de eso', dijo Tuchel en rueda de prensa.

Sobre una posible expulsión tanto del Chelsea, del Madrid y del Manchester City dela competición por su implicación en la Superliga, Tuchel fue claro.

'Nos merecíamos estar en esta ronda, igual que el Madrid, aunque hubiera políticas, influencias o lo que sea. Si hay problemas en los despachos o en las políticas hay que solucionarlos ahí, no en el campo', atajó Tuchel.

Más centrado ya en la eliminatoria, cuya ida se jugará el martes en Valdebebas, el germano aseguró que llegan en un 'buen momento' para este partido y que tienen que suplir la 'falta de experiencia' en estas rondas con 'hambre'.

'Tenemos que ser nosotros mismos. Cuanto más nivel tengas y confíes en ti mismo, más cómodos estaremos. Tenemos que ser el mejor Chelsea posible', añadió.

Tuchel también habló de Eden Hazard, quien volverá a enfrentarse al Chelsea desde que salió del conjunto londinenses hace más de un año.

'Hazard es un jugador de clase mundial. Fue un futbolista clave aquí en este equipo, en esta liga. Tengo mucho respeto hacia él. ¿Si prefiero que juegue o no? Bueno, pueden dejar su puesto libre y jugar con diez, eso me parecería bien, pero no creo que lo hagan', apostilló el alemán. EFE