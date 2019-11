Tuchel: 'El Bernabéu es el estadio más difícil de toda Europa'

Madrid, 25 nov (EFE).- El técnico del PSG, Thomas Tuchel, aseguró que el estadio Santiago Bernabéu es 'el más difícil de toda Europa' y, pese a que su equipo está clasificado para la siguiente fase de la Liga de Campeones, mostró ambición por derrotar al Real Madrid este martes y no desveló sus cartas sobre la titularidad de Neymar y Kylian Mbappé.

'Será totalmente diferente a lo de París. Hay diferencias como que jugamos en Madrid, el estadio más difícil de toda Europa. Jugará Sergio Ramos, que es el capitán y líder del Real Madrid, que ahora es un equipo distinto y tiene grandes resultados. Está encadenando victorias y marca muchos goles', manifestó.

'El Real Madrid está en un gran estado de forma y es muy difícil jugar contra ellos, pero nosotros tenemos a Neymar y Mbappé preparados, somos un equipo equilibrado y peligroso. También es un momento bueno para nosotros y podemos disfrutar al trabajar y sufrir juntos. Estamos listos para demostrar que somos capaces de rendir en partidos de esta envergadura', añadió.

Tuchel tiene un quebradero de cabeza para organizar su ataque con todos sus jugadores disponibles tras recuperar al brasileño Neymar. 'Podemos hacer muchas cosas', dijo, sin desvelar nada y admitiendo que decidirá el día del partido.

'Icardi y Di María lo han hecho muy bien cuando Mbappé y Neymar no estaban. Neymar no ha jugado en 'Champions'. Igual jugamos con los cuatro o igual no. Es difícil para mí, pero eso significa que los cuatro están preparados para jugar. Decidir es complicado, pero tengo mucha confianza en la relación con mis jugadores para hacerlo', afirmó.

Para el técnico del PSG, una de las claves del partido de este martes será 'la intensidad y mentalidad', y que todo su equipo esté unido en labores ofensivas y defensivas. 'En la ida el espíritu de equipo en defensa fue clave. Si queremos ganar al Madrid es clave', subrayó, y destacó que el factor más peligroso de su rival es 'la camiseta en el Bernabéu'. EFE