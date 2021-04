Tuchel: 'Es muy pronto para juzgar la Superliga'

Londres, 19 abr (EFE).- Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, aseguró que es 'muy pronto' para juzgar la Superliga europea y que él, como empleado, confía en el club inglés.

El Chelsea es uno de los doce miembros fundadores de la competición, tal y como anunció el propio club en la medianoche del domingo.

'Es muy pronto para juzgar. Yo soy un empleado de este equipo y confío en ellos. No soy la persona adecuada para que me preguntéis. Entiendo que tengáis curiosidad y entiendo las reacciones y las emociones que ha habido, pero es mejor que no nos involucremos en ello', dijo el alemán en rueda de prensa.

'No he estado involucrado en ello y mis jugadores tampoco. Es mejor no dar nuestras opiniones porque es una cosa entre los clubes', añadió Tuchel. EFE