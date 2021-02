Tuchel: 'Giroud tiene que estar orgulloso'

Madrid, 23 feb (EFE).- El alemán Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, explicó este martes, tras la victoria por 0-1 contra el Atlético de Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que guardó a Olivier Giroud en el último duelo de la 'Premier League' para este encuentro y remarcó que el delantero tiene que 'estar orgulloso' de su papel decisivo.

'No es lo que ha hecho Tuchel, es lo que ha hecho Giroud. Estoy muy contento porque todo salió bien. Tuvimos un rendimiento muy bueno. Estuvimos concentrados los 96 minutos. Fue difícil crear ocasiones. Estoy satisfecho. Súper feliz', expresó durante la rueda de prensa telemática desde el estadio Nacional de Bucarest.

'Si ustedes vieran cada día a Giroud no les sorprendería (el gol de chilena). Físicamente es muy fuerte, mentalmente me gusta mucho, me da la impresión de que es feliz todos los días en los entrenamientos. Parece un joven de 20 años. Siempre es positivo', expuso el técnico, que lo dejó de suplente frente al Southampton.

'La decisión de que no empezara el partido fue después de analizar mejor al Southampton. Sabía que eran muy agresivos. No estoy satisfecho con mis decisiones en ese partido, pero sí guardé a Giroud para hoy', apuntó el técnico, que espera que la vuelta se juegue en Stamford Bridge. Si no, buscarán 'la mejor solución'.

Para ese duelo, Tuchel tendrá las bajas por sanción de Mount y Jorginho: 'Son dos jugadores cruciales. Hicieron mucho esfuerzo hoy. Tienen gran impacto en nuestro equipo, pero pensaremos que nos van a faltar contra el Atleti después de preocuparnos por los tres partidos que tenemos ahora contra el Manchester United, el Everton y el Leeds'. EFE