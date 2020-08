Tuchel niega que el PSG esté preocupado por los positivos del Atlético

Redacción deportes, 11 ago (EFE).- El alemán Thomas Tuchel, entrenador del París Saint Germain, negó este martes que haya preocupación en su equipo por el positivo por coronavirus del argentino Ángel Correa y el croata Sime Vrsaljko, jugadores del Atlético Madrid, club con el que podría verse las caras en una eventual semifinal de la Liga de Campeones.

El PSG disputa este miércoles en Lisboa los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta y, de avanzar, se mediría con el ganador de la eliminatoria entre el Atlético Madrid y el Leipzig, que juegan este jueves.

'No tenemos miedo (de los positivos registrados en el Atlético Madrid), nosotros dimos todos negativos. Hicimos otro test, tenemos mucho cuidado, la organización es excelente y espero que sigamos todos negativos, no solo por el partido sino por nuestra salud. No estamos asustados', afirmó Tuchel, preguntado sobre este tema durante la rueda de prensa de la víspera del duelo con el Atalanta.

El Atlético de Madrid se encuentra ya concentrado en un céntrico hotel de Lisboa, a la que llegó este martes después de retrasar un día su viaje a Portugal debido a los positivo de Correa y Vrsaljko.

El técnico argentino Diego Pablo Simeone citó a 25 jugadores, quienes dieron negativo en los controles realizados tras conocerse el contagio del delantero argentino y el lateral croata, ambos aislados en sus domicilios. EFE