Túnez llama a los países árabes a cerrar filas en torno a Palestina

Túnez, 8 dic (EFE).- El presidente tunecino, Kais Said, se reunió hoy por primera vez con su homólogo palestino, Mahmud Abbas, de visita oficial en Túnez, para ofrecer su apoyo a la causa palestina y en torno a la cual pidió a los países árabes que cierren filas pese 'a las diferencias, que son fabricadas y que sólo sirven a la entidad ocupante', en alusión a Israel.

'Aceptamos la legitimidad internacional, incluso si ésta es injusta, pero quienes han escrito los textos (legales) no la respetan. El derecho de los palestinos no es un asunto simple y Palestina no es una parcela de tierra con la que se cierran acuerdos', declaró el presidente tunecino en un vídeo compartido por la Presidencia tras el encuentro con Abbas en el palacio de Cartago que se celebró una vez más sin la presencia de periodistas.

Asimismo, defendió la unidad de la comunidad internacional para respaldar 'de manera eficaz' a Palestina e insistió en que 'no tenemos ningún problema ni nada en contra de los judíos pero tenemos un problema con el ocupante sionista'.

En una nueva estrategia bilateral, Said anunció que aumentará el número de becas destinadas a estudiantes palestinos que quieran realizar sus estudios en Túnez y reforzar la cooperación en todos los ámbitos, principalmente en salud y formación profesional.

Por su parte, Abbas aseguró que Palestina 'recurrirá próximamente a sus propias opciones y medidas si las autoridades de ocupación continúan ejerciendo su tiranía y sus prácticas hostiles' y en este sentido, reveló que el Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) se reunirá en un mes 'para tomar decisiones'.

El presidente palestino comenzó el pasado día 5 una gira oficial por el norte de África con una visita a Argel, donde permaneció tres días, para viajar seguidamente a Túnez con el fin de contrarrestar la influencia que Israel ha ganado en Marruecos, país con el que normalizó relaciones hace ahora un año.

El presidente argelino, Abdelmedjid Tebbune, le entregó ayer, martes, a Abbas un cheque por valor de 100 millones de dólares y se comprometió a reunir 'lo antes posible' a todas las facciones palestinas para buscar una unidad que permita fortalecer su lucha y que será 'el preludio de la unidad árabe' ante la cumbre de la Liga Árabe, que se celebrará el próximo mes de marzo en Argel.

Recientemente, Abbas reclamó la celebración de una conferencia internacional 'para poner fin a la ocupación, el reconocimiento de Palestina por parte de países que no la reconocen y la prohibición de la financiación de armas con las que Israel mata a niños e inocentes'. EFE

nrm/fpa