Túnez se complica la existencia

Redacción deportes, 13 nov (EFE).- Túnez perdió 1-0 frente a Guinea Ecuatorial y se complicó el pase hacia la tercera y última fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022 de la zona africana en la que, de momento, sólo tienen su billete Marruecos, Senegal y Egipto.

A esas tres selecciones, este sábado no se unieron más y los grupos B, C y D seguirán abiertos hasta la última jornada. Equipos como Camerún, Costa de Marfil, Túnez, Guinea Ecuatorial, Nigeria y Cabo Verde pelearán por tres de las plazas para la fase decisiva, que se disputará a partido de ida y vuelta entre los diez clasificados finales los días 21 y 29 de marzo de 2022.

En total, sólo cinco llegarán al Mundial de Catar y, por el camino, podría quedarse alguna selección con pedigrí. Es el caso de Túnez, que, aunque todavía lidera el grupo B con diez puntos, se dejó igualar por Guinea Ecuatorial, que, con un tanto del jugador del Real Murcia Pablo Ganet a seis minutos para el final se metió de lleno en la pelea.

De momento, Guinea Ecuatorial, que haría historia si alcanza su primer Mundial, no depende de sí misma por el valor de los goles frente a Túnez, que ganó 3-0 en el choque de ida. Ahora, todo se decidirá en la última jornada, en la que Guinea Ecuatorial visitará a Mauritania, desahuciada con un punto, y Túnez recibirá a Zambia, también fuera de la pelea por la diferencia de goles particular con los dos candidatos.

En el grupo C, Nigeria y Cabo Verde consiguieron su objetivo: ganar para llegar con vida a la última jornada. Las 'águilas verdes', con un par de penaltis transformados por Víctor Osimhen y Ahmed Musa se llevaron los tres puntos frente a Liberia (0-2), mientras que Julio Tavares y Stopíra dieron la victoria a Cabo Verde ante la República Centroafricana (2-1).

Como en el grupo A, dos selecciones con nombre e historia en la Copa del Mundo como Nigeria y Túnez pelearán por no perder el trono con equipos en auge como Cabo Verde y Guinea Ecuatorial. En el caso de Nigeria y Cabo Verde, el futuro de ambos se decidirá en un partido a vida o muerte en el Teslim Balogun Stadium de Lagos. A Nigeria, le sirve el empate.

Y en el grupo D, más de lo mismo. Camerún y Costa de Marfil llegarán con opciones de alcanzar la última fase hasta la última jornada y en ella ambas selecciones también se jugarán la clasificación en un duelo agónico que se disputará en el Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé (Camerún).

Después de la jornada del sábado, todo sigue igual, con Costa de Marfil en la primera plaza después de ganar 3-0 a Mozambique, por delante de Camerún, que suma un punto menos tras golear 0-4 a Malaui.

El combinado dirigido por el portugués Toni Conceicao tenía que ganar sí o sí a Malaui para no correr peligro de caer eliminado en el caso de que Costa de Marfil superara a Mozambique. No falló. Malaui no fue rival y cayó con un doblete de Christian Bassogog y con los tantos de Vincent Aboubakar y de André Zambo con los que Camerún mantiene su sueño de regresar a un Mundial después de perderse el de Rusia 2018.

Más tarde, Costa de Marfil, con la presión de la victoria de Camerún, no falló frente a un rival que apenas había sumado un punto en toda la segunda fase de clasificación. Los tantos de Max Gradel, de Maxwel Cornet y Jean Michael Seri mantienen la incertidumbre de un grupo que vivirá un duelo de infarto en la última jornada. EFE

