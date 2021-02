Turismo francés y diversión de alto riesgo en Madrid durante la epidemia

Jesús Lozano

Madrid, 26 feb (EFE).- La diversión de alto riesgo sanitario prolifera en fiestas clandestinas organizadas en locales y viviendas particulares y vacacionales de Madrid, adonde llegan turistas europeos, franceses sobre todo, ansiosos de disfrutar unos días de ocio sin medidas anti-covid tan restrictivas como las de sus países.

La flexibilidad de las normas de la región de Madrid, donde bares y restaurantes cierran más tarde y el toque de queda comienza después que en el resto del país, pese a que tiene una incidencia mayor de coronavirus, ha propiciado la llegada de viajeros extranjeros últimamente.

Son, por ejemplo, jóvenes franceses que pasan el fin de semana en la capital de España por 150 euros, con ofertas en internet de avión y fiesta en alojamiento turístico, según denuncian asociaciones vecinales.

Pero no es el caso de todos: 'No escuchamos nada (sobre fiestas ilegales). Venimos a Madrid para disfrutar de la vida, los restaurantes, los bares y las cosas que no tenemos en París', comentan a Efe tres amigos cerca del Museo del Prado. 'Me parece demasiado, no se puede abrir todo porque la covid es algo serio, pero en París es una cosa extrema', añaden.

'Todo está abierto en Madrid -constata Fleur en una terraza de la histórica plaza Mayor-, hay muchas restricciones pero es mejor que nada'. La situación en Francia hace que 'los jóvenes no podamos hacer muchas cosas, estamos en nuestras casas muy solos', añade su amiga Violette.

La región de Madrid recibió en diciembre pasado cerca de 47.900 turistas extranjeros (91 % menos que un año antes debido a la crisis sanitaria), la mayoría de Francia (18,5 %) e Italia (15,7 %), según los últimos datos oficiales. Algunos testigos aseguran que muchos de los vuelos desde París van casi llenos y el precio ha subido.

Hace un año fueron en torno a 529.000 viajeros, principalmente italianos (12,4 %), estadounidenses (8,5 %) y franceses (8,4 %).

LA FIESTA (ILEGAL) NO PARA

La Policía local de Madrid intervino 370 fiestas clandestinas entre el viernes y domingo pasados por incumplimientos de las prohibiciones sobre reuniones y ocio nocturno vigentes para contener la epidemia, pero volverán repetirse, previsiblemente, este fin de semana.

Desde que comenzó el segundo estado de alarma en España, el 25 de octubre, los agentes desalojaron más de 6.000 de esas celebraciones en establecimientos, locales y domicilios particulares y turísticos de Madrid, con asistencia de españoles y extranjeros, informaron a Efe fuentes municipales. Probablemente fueron muchas más las organizadas, en parte con fines lucrativos.

Las asociaciones de vecinos del cetro de Madrid denunciaron esta semana ante las fuerzas de seguridad 36 viviendas vacacionales de once edificios donde se celebraron fiestas ilegales, la mayoría en la conocida Puerta del Sol, el Paseo del Prado o la calle de Atocha, en la zona más turística de la capital.

Son una 'actividad lucrativa' y un 'escándalo', y ponen en peligro la salud pública, argumentaron los representantes vecinales.

Según el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Enrique Villalobos, las medidas de 'relajación' de las condiciones sanitarias en Madrid han colocado a la capital como foco de los 'viajes de fiestas', aunque reconoció el esfuerzo policial para controlar este fenómeno, que también se da en Barcelona (noreste) y otras ciudades.

La plataforma de alquiler vacacional Airbnb eliminó en España desde el inicio de la pandemia 800 anuncios de viviendas turísticas y bloqueó unos 5.000 intentos de reserva para evitar fiestas ilegales, informó a Efe la compañía.

MADRID, A CONTRACORRIENTE

El lunes pasado, después de una semanas de restricciones más drásticas, la región de Madrid (6,6 millones de habitantes) retrasó el comienzo del toque de queda y el cierre de los establecimientos de hostelería a las 23 horas, a la vista del retroceso de la tercera ola epidémica.

Aun así, Madrid encabeza la incidencia de contagios en España, con 321 casos por 100.000 habitantes en 14 días, frente a una media nacional de 206.

En Francia, por el contrario, el toque de queda comienza a las seis de la tarde y el país (con una incidencia media de 411 casos en 14 días) se prepara para aumentar las restricciones en los territorios más castigados por la infección.

Así que Madrid se convierte en un destino turístico y de ocio atractivo para otros europeos, más cuando el invierno está terminando, hay más horas diurnas y las temperaturas son semiprimaverales (este sábado se espera una máxima de 17 grados) y basta una prueba PCR negativa de coronavirus en origen 72 horas antes de volar.

En Madrid están abiertos, aunque con aforo reducido, cines, teatros y museos y se permiten hasta seis personas por mesa en las terrazas de hostelería. Por ahora, como norma general, sigue vigente la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios.

Pero siempre hay quien está dispuesto a saltarse cualquier norma de prevención sanitaria, por laxa que sea, y apuntarse a reuniones masivas en las que se bebe, come, baila y habla sin freno ni medidas de seguridad básica (mascarilla y distancia interpersonal).

Una actitud insolidaria con los empresarios del ocio nocturno legal, ya que discotecas y bares de copas siguen cerrados por orden de las autoridades. EFE

