Turquía captura en el extranjero a un sobrino del predicador Fethullah Gülen

Estambul, 1 jun (EFE).- Los servicios secretos turcos han capturado en el extranjero y trasladado a Turquía a Selahaddin Gülen, sobrino del predicador islamista Fethullah Gülen, al que se acusa de orquestar el fallido golpe de Estado de 2016.

Según el diario Hürriyet, la captura se produjo en un país africano no especificado, mientras que la agencia pública turca Anadolu, que cita fuentes policiales, no concreta el continente e identifica al detenido únicamente como 'pariente' del predicador, sin confirmar que se trate de un sobrino.

Otros medios turcos especulan que Selahaddin Gülen se encontraba en Kenia o en un país asiático y le atribuyen altas responsabilidades en la cofradía fundada por Fethullah Gülen -declarada una organización 'terrorista' por Ankara- y a la que Turquía atribuye el fallido golpe de Estado de 2016, algo que el predicador siempre ha negado.

Seriyye Gülen, la esposa de Selahaddin, denunció en un vídeo en las redes social a finales de mayo que su marido fue secuestrado el día 3 del pasado mes en Kenia, donde vive la pareja, y desde entonces no sabe nada de él.

'Soy la esposa de Selahattin Gulen. Recientemente nos casamos y mi esposo fue secuestrado por un grupo de desconocidos el 3 de mayo y llevado a un lugar no revelado. No he sabido nada de él desde ese día', explica en el vídeo.

Tras la asonada de 2016 que dejó 250 muertos, el Gobierno turco inició amplias purgas para expulsar a simpatizantes de Gülen de Judicatura, Policía, Administración y Ejército, destituyendo a cientos de miles de empleados públicos y enviando a prisión preventiva a más de 50.000.

Fethullah Gülen, que vive exiliado en EE.UU. pasó de ser un aliado del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a su mayor enemigo.

La Justicia de EEUU ha denegado la extradición de Gülen porque Turquía no ha presentado pruebas sobre su implicación en la asonada.

En los últimos años, los servicios secretos turcos han capturado a decenas de supuestos simpatizantes de Gülen en varios países europeos, como Moldavia o Kosovo, para llevarlos a Turquía y juzgarlos por golpismo. EFE