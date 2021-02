Turquía condena a 6 años de prisión a responsables de un periódico prokurdo

Estambul, 15 feb (EFE).- Un tribunal superior de Estambul condenó este lunes a seis años y cuatro meses de prisión, por delitos de terrorismo, a tres responsables del diario prokurdo izquierdista Özgür Gündem, cerrado por orden judicial en agosto de 2016, informó el rotativo BirGün.

Se trata de la prestigiosa abogada de derechos humanos Eren Keskin, el editor en jefe del periódico, Inan Kizilkaya, y el editor Kemal Sancili, condenados por 'propaganda terrorista', 'intento de violar la unidad del Estado' y pertenencia a 'organización armada'.

Otro editor del periódico, Zana Kaya, fue condenado a dos años y un mes de cárcel por 'propaganda terrorista'.

'He estado en movimientos de derechos humanos durante 30 años. Fui juzgada muchas veces y he estado en prisión por mi forma de pensar. Pero por primera vez me consideran 'miembro de una organización armada'', escribió Keskin en un tuit.

'He recibido una condena de seis años, pero no me voy a ninguna parte. Estoy aquí', añadió.

La activista fue condenada en 2018 a siete años de cárcel por 'ofensas al presidente' y 'desprecio a la República', a raíz de unos artículos publicados en Özgür Gündem bajo su dirección.

Antes de clausurar Özgür Gündem por supuestos vínculos con la guerrilla kurda Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el diario sufrió varias redadas policiales contra colaboradores, con más de una veintena de detenciones.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Amnistía Internacional han criticado en numerosas ocasiones al Gobierno turco por criminalizar a periodistas y activistas de Özgür Gündem.

En 2019, el representante en Turquía de RSF, Erol Önderoglu, también fue encausado 'por propaganda de una organización terrorista', debido a que participó en una campaña de apoyo al diario prokurdo. EFE