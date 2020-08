Turquía impedirá actividad en zona marítima acordada entre Grecia y Egipto

Estambul, 6 ago (EFE).- Turquía no permitirá actividades económicas en las zonas del Mediterráneo oriental que se han repartido Egipto y Grecia mediante un acuerdo firmado este jueves, advirtió el Ministerio de Exteriores turco.

'Grecia y Egipto no comparten frontera marítima. Turquía considera nulo el así llamado acuerdo sobre la delimitación de la autoridad marítima, firmado hoy', asegura el citado ministerio en un comunicado.

Los ministros de Exteriores de Egipto y Grecia, Sameh Shukri y Nikos Dendias, respectivamente, firmaron en El Cairo un pacto para establecer los límites de las zonas (marítimas) económicas exclusivas (ZEE) entre los dos países, después del aumento de la tensión con Turquía por sus exploraciones de gas en el Mediterráneo oriental.

'Turquía no permitirá ninguna actividad en dicha región y está decidida a seguir defendiendo sin dudarlo los legítimos derechos e intereses de nuestro país y de los turcochipriotas', insiste la nota de Ankara.

Agrega que el acuerdo entre El Cairo y Atenas 'también intenta expoliar los derechos del pueblo de Libia' y recuerda que ya en 2003, Egipto firmó un tratado marítimo con Chipre en el que renunció a 11.500 kilómetros cuadrados.

El ministerio resalta que también el acuerdo de hoy 'conlleva una nueva reducción del espacio marítimo bajo control' de Egipto.

Por otro lado, el área delimitada 'se halla dentro de la plataforma continental turca de la que se ha informado a Naciones Unidas', añade la nota de Exteriores.

Turquía firmó en noviembre pasado un acuerdo con Libia para delimitar las ZEE de ambos países a lo largo de una treintena de kilómetros al sureste de la isla de Creta.

El artículo 57 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar permite establecer una ZEE de 200 millas náuticas (370 km) a partir de la costa que sirve para calcular las aguas territoriales.

Ankara, no obstante, asegura que las islas griegas no cuentan para tal objetivo y que se debe tener en cuenta la plataforma continental de los países, si bien no hay consenso geológico sobre la existencia de tal plataforma en el Mediterráneo. EFE