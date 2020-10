Turquía multa a emisora crítica por criticar al presidente de Azerbaiyán

Estambul, 7 oct (EFE).- El Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) ha multado este miércoles a la emisora turca Halk TV por unas críticas al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, que en opinión de organismo regulador representaban 'insultos y calumnias' al mandatario.

Los miembros del consejo decidieron por unanimidad imponer la máxima multa posible a la emisora, informa la agencia turca Anadolu, que no especifica la cuantía.

El motivo de la multa era una intervención del periodista Levent Gültekin en un debate sobre el conflicto armenio-azerbaiyano, en el que dijo: '¿Es Azerbaiyán realmente un Estado? Es una tribu, no hay democracia, no hay derechos, hay un régimen autoritario, no hay elecciones'.

'Nadan en dinero, pero hasta hoy no han creado un Estado en condiciones, y les llevan ocupando su territorio 30 años...' agregó el periodista, en referencia a la ocupación armenia de Nagorno Karabaj.

El RTÜK consideró que estas palabras constituían una intromisión ilegítima en el derecho al honor del mandatario azerbaiyano, uno de los aliados más estrechos del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Halk TV, una de las pocas emisoras con una línea editorial de rotunda oposición a jefe del Estado, es una de las más castigadas por las decisiones de RTÜK.

En mayo pasado, Ilhan Tasçi, miembro del organismo público nombrado a propuesta de la oposición, denunciaba que las multas desproporcionadas contra medios modestos amenazan la supervivencia de éstos y consideró que RTÜK 'no actúa de forma responsable'. EFE