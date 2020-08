Turquía pide a la UE recriminar a Grecia por disparar contra un barco civil

Estambul, 12 ago (EFE).- El ministro turco de Interior, Süleyman Soylu, pidió este miércoles a la Unión Europa (UE) que reprenda a Atenas por un incidente ocurrido ayer en el que guardacostas griegos dispararon contra una barca con pasajeros turcos cerca de la isla de Rodas.

'Invito especialmente a Europa, a la que se le llena tanto la boca hablando de derechos humanos, que pronuncie una advertencia y una reprimenda contra Grecia por estos actos', dijo Soylu en una comparecencia ante la prensa en Ankara, según la agencia turca Anadolu.

El titular de Interior confirmó que en la madrugada del martes guardacostas turcos se adentraron en aguas territoriales griegas frente a Rodas para socorrer a una barca que había sido blanco de disparos por parte de una patrulla griega, lo que causó heridas a dos de sus tres tripulantes.

Grecia admitió ayer el incidente, pero aseguró que disparó solo a modo de advertencia, después de que la embarcación no obedeciera las indicaciones de su patrulla.

Soylu indicó que la barca, que se hundió durante el rescate, llevaba bandera estadounidense, pero no aclaró el motivo por el cual se hallaba en aguas griegas.

Enmarcó el incidente en la problemática de los refugiados y migrantes en el mar Egeo.

'No me sorprende lo que hace Grecia, me sorprende Europa, a la que se le llena la boca hablando de derechos humanos y especialmente de derechos de los migrantes. Para tapar y ocultar esto han creado un organismo chapucero, que se llama Frontex', señaló Soylu en referencia a la Agencia Europea de Fronteras y Costas.

'Querían que colaboráramos con ese organismo. Es decir, querían que fuéramos socios de las medidas con las que se puede masacrar cruelmente a las personas, de los crímenes y delitos, y eso es algo inaceptable', resaltó el ministro.

Las declaraciones de Soylu se producen en un momento de máxima tensión en el Mediterráneo oriental, por la presencia del buque explorador turco Oruç Reis en un área que tanto Atenas como Ankara reclaman como parte de su zona económica exclusiva (ZEE).

El ministro de Energía turco, Fatih Dönmez, informó hoy en su cuenta de la red social Twitter de que el buque está lanzando un cable sísmico para una exploración bidimensional de un total de 1.750 kilómetros y seguirá con esta actividad hasta el 23 de agosto.

Los datos de posición del Oruç Reis, cuyo objetivo es identificar posibles yacimientos de hidrocarburos, indican que hoy se halla a unos 150 kilómetros al sur de Turquía y a más de 300 al este de la isla griega de Creta. EFE