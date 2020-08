Turquía protesta contra la presencia militar de Francia en Chipre

Estambul, 16 ago (EFE).- El Ministerio de Exteriores turco ha publicado una protesta formal contra la presencia militar francesa en Chipre, tildando de 'inaceptable' y contrario a los acuerdos internacionales el estacionamiento de dos cazabombarderos franceses en la isla, recoge este domingo la cadena CNNTürk.

'Francia da pasos que incrementan la tensión ya existente' en el Mediterráneo oriental, donde se enfrentan buques de guerra turcos y griegos en un conflicto por la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos, señala el citado ministerio en un comunicado publicado en su web hacia la medianoche del sábado.

'En este contexto es inaceptable la realización de maniobras conjuntas (entre Francia y Chipre) y el estacionamiento, aunque sea temporal, de aviones militares, contrario a los acuerdos de 1960', añade.

Turquía es, junto a Grecia y Reino Unido, uno de los tres países garantes del Acuerdo de 1960 que dio lugar a la independencia de Chipre y al reparto de poder entre la comunidad griega y la turcoparlante en la isla, si bien este equilibrio se derrumbó tras el golpe grecochipriota de 1974 y la subsiguiente invasión turca del norte de la isla.

La nota de Exteriores recuerda que el Gobierno de Chipre, al que Ankara no reconoce, firmó en 2017 un tratado de cooperación militar con Francia, que entró en vigor el 1 de agosto pasado, pero asevera que Nikosia 'no tiene competencia para hacer este tipo de acuerdos, al no representar ni toda la isla ni la comunidad turcochipriota'.

El gobierno francés anunció el jueves pasado maniobras conjuntas con la armada griega en el Mediterráneo oriental, con la participación de dos buques y dos cazabombarderos del tipo Rafale, que habían estado en Chipre para una maniobra entre el 10 y el 12 de agosto.

Turquía concluye la protesta pidiendo a Francia 'más responsabilidad' en la cuestión de Chipre, cuya resolución, recuerda, está en la agenda de Naciones Unidas. EFE