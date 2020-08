Turquía reanuda exploración de gas en Mediterráneo tras pacto griego-egipcio

Estambul, 7 ago (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció este viernes que su país está reanudando las exploraciones de gas en el Mediterráneo oriental, como reacción al tratado sobre zonas económicas exclusivas que ayer firmaron Egipto y Grecia.

Turquía nunca había anunciado formalmente una interrupción de sus actividades de búsqueda de gas en una zona también reclamada por Grecia y Chipre, pero a finales de julio, tras una conversación telefónica de Erdogan con la canciller alemana, Angela Merkel, el buque sísmico turco Oruç Reis quedó en puerto en lugar de realizar su anunciado desplazamiento a una zona conflictiva.

'La canciller Merkel me pidió un favor: 'Si paráis estos trabajos de exploración, me facilitáis mucho el trabajo'', dijo Erdogan hoy, confirmando así por primera vez esta negociación.

'Le dije a la canciller: 'Si usted se fía de Grecia, nosotros podemos suspender las exploraciones por tres a cuatro semanas, pero yo no me fío de ellos: verá que ellos no cumplirán su palabra', agregó el mandatario turco.

Tras esa llamada, delegados griegos, alemanes y turcos empezaron conversaciones a tres bandas, afirmó Erdogan, al tiempo que dejó ver que el pacto griego-egipcio de ayer ha puesto fin a la iniciativa.

'No han cumplido su palabra y hemos dicho a Merkel: ¿Ve como no han cumplido? Ahora seguiremos por nuestro camino'', agregó el jefe de Estado.

Los ministros de Exteriores de Egipto y Grecia, Sameh Shukri y Nikos Dendias, respectivamente, firmaron ayer en El Cairo un acuerdo para delimitar las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de los dos países, en un gesto expresamente destinado a invalidar un tratado similar suscrito en noviembre pasado entre Turquía y Libia.

'¿Ahora qué? Ahora hemos vuelto a iniciar de inmediato los trabajos de exploración y hemos enviado de nuevo a este punto al Barbaros Hayrettin', dijo Erdogan hoy, en referencia a uno de los tres buques de exploración sísmica de los que dispone Turquía.

El Barbaros Hayrettin se halla desde hace una semana en aguas al sureste de Chipre, realizando exploraciones en una zona reivindicada por Nicosia, pero lejos del área disputada entre Atenas y Ankara.

Turquía reivindica una gran zona del Mediterráneo oriental como ZEE propia, aduciendo que las islas griegas no pueden servir como base para delimitar una ZEE, un postura contestada por Grecia y la Unión Europea. EFE