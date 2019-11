Turquía repatriará a Europa a 33 presuntos miembros del EI encarcelados

Ankara, 13 nov (EFE).- Turquía repatriará a países europeos a 33 presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) que se encuentran actualmente en cárceles turcas, informó este miércoles el diario Hürriyet.

Entre los detenidos hay diecisiete alemanes, tres holandeses, dos franceses, dos daneses, dos austríacos, dos búlgaros, dos kosovares, un inglés, un rumano y un albanés.

El lunes pasado, el Ministerio de Interior había avanzado que Turquía repatriará a siete alemanes el próximo jueves.

El comunicado mencionaba a dos yihadistas irlandeses que no figuran en la lista a la que ha tenido acceso el diario turco Hürriyet.

Los 33 europeos forman parte del total de 959 yihadistas que Turquía quiere repatriar a sus países de origen, la mayoría de los cuales son nacionales de Irak (296) y Siria (273), así como Rusia (99), Uzbekistán (82) y Azerbaiyán (29).

También figuran en la lista tres australianos y dos estadounidenses.

Del total, al menos 147 son menores de edad huérfanos, cuya nacionalidad no se especifica en la lista.

De momento, España no habría sido notificada por Turquía de que entre los yihadistas detenidos haya alguno de nacionalidad española, según fuentes consultadas por Efe.

Turquía expulsó el lunes de su territorio a un ciudadano estadounidense, a un danés y a un alemán.

El estadounidense, en lugar de ser repatriado a su país, fue expulsado en la frontera turco-griega en Edirne, pero la Policía griega no le permitió la entrada, por lo que actualmente se halla en una especie de 'tierra de nadie', entre Turquía y Grecia.

'Los que se quedan en la frontera, si se van o no, si se los llevan o no, no es mi problema. Vamos a continuar enviándolos', declaró al respecto el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. EFE